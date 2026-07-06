Marilina Serra: "Los ciudadanos de Ibiza tenemos casi la obligación de salvar a las sargantanas"

La portavoz del recién creado movimiento ciudadano Sargantana Power, Marilina Serra, ha defendido en Onda Cero la implicación de la ciudadanía en la protección de la sargantana pitiusa ante la amenaza que supone la expansión de las serpientes en Ibiza asegurando alto y claro que "los ciudadanos tenemos y hasta el deber y la responsabilidad y la obligación de salvarla".

Para ello, la agrupación propone permitir y regular la creación de pequeños refugios para las sargantanas en casas particulares de la isla en una iniciativa que "plantea habilitar espacios seguros y libres de serpientes donde estos reptiles puedan vivir y reproducirse en su hábitat habitual, especialmente en jardines, muros de piedra seca y terrenos de viviendas rurales".

Además, la portavoz de Sargantana Power ha explicado que los refugios "deberían disponer de una superficie aproximada de entre 400 y 500 metros cuadrados como mínimo, contar con sistemas de protección que impidan la entrada de serpientes y reproducir las condiciones naturales en las que tradicionalmente han vivido las sargantanas".

Imagen de una sargantana pitiusa | Redacción

En este sentido Marilina Serra ha insistido en que estos refugios no deberían funcionar de manera independiente, "sino bajo la regulación, supervisión y seguimiento del Govern balear" y por ello, la propuesta "pasa por establecer protocolos claros que permitan a los ciudadanos colaborar con la administración y facilitar el control de las poblaciones de sargantanas que habiten en estos espacios".

Así mismo, también han valorado positivamente las actuaciones impulsadas hasta ahora para proteger la especie, como los programas de conservación fuera de Ibiza y el proyecto desarrollado en la finca de Can Marines, en Santa Eulària, pero han reclamado "ampliar los espacios seguros donde puedan reproducirse las sargantanas con la colaboración ciudadana" y al mismo tiempo ha recordado la importancia "de evitar la mezcla entre las diferentes poblaciones de lagartija pitiusa existentes en Ibiza, Formentera y los distintos islotes, ya que cada una presenta características propias".

El movimiento todavía no ha recibido una respuesta oficial de las administraciones, aunque su portavoz se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Govern balear para regular estos espacios y por ello también ha hecho un llamamiento a que todos los ciudadanos se sumen a través de las redes sociales de Sargantana Power o sargantanapower@gmail.com y entre todos conseguir "que ver sargantanas en los muros, en los jardines y en las casas no sea un recuerdo, una excepción, sino que esté en la vida cotidiana de todos los ibicencos y residentes en la isla".