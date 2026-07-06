José Antonio López: "Cualquier prevención es poca porque un descuido puede provocar un incendio sin precedentes"

El jefe del Servicio de Bomberos de Ibiza, José Antonio López, ha advertido en Onda Cero de la importancia de extremar las precauciones durante los meses de verano ante el elevado riesgo de incendios forestales y ha recordado que "cualquier descuido puede ser un problema".

Y por ello, López ha explicado que el servicio ha reforzado su organización de cara a los meses de mayor riesgo, "tanto en materia de personal como de medios materiales, con la reciente incorporación de un nuevo vehículo nodriza que permitirá renovar y mejorar la capacidad operativa de los bomberos" y ha asegurado que entre las principales preocupaciones "se encuentran las zonas de difícil acceso y la presencia de personas que, ante la falta de alternativas habitacionales, duermen en vehículos, tiendas de campaña o espacios agrícolas y forestales ya que su triste situación puede favorecer conductas de riesgo, como encender fuego para cocinar o calentarse en lugares rodeados de vegetación seca".

El jefe de los Bomberos de Ibiza también ha recordado que durante el verano se multiplican las actividades potencialmente peligrosas "debido al aumento de población en la isla" y en este sentido ha alertado sobre "los trabajos agrícolas con maquinaria, el uso de herramientas que producen chispas, las barbacoas, las quemas de restos de poda, las bengalas o los fuegos artificiales" como principales generadores de un incendio "en apenas unos segundos si no se adoptan las medidas de seguridad necesarias".

Y por ello, en caso de detectar humo o un posible incendio, "la primera medida debe ser avisar inmediatamente al 112" y después ha insistido en la importancia "de facilitar una localización lo más precisa posible, explicar claramente qué está ocurriendo, indicar posibles caminos de acceso y proporcionar un nombre y un número de teléfono para que los servicios de emergencia puedan volver a contactar con la persona que ha dado el aviso".

Por último, López ha insistido en que la prevención no afecta únicamente a los incendios ya que durante estos meses "también aumentan considerablemente los rescates de personas en zonas de montaña y acantilados", por lo que ha pedido prudencia a quienes realizan excursiones o actividades en espacios naturales.