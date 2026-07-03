Balears Digital Boost, un proyecto con el que ganan empresas y estudiantes de Formación Profesional

Los estudiantes Adrià Mayans y Samuel Ramírez del IES Marc Ferrer de Formentera, junto a Víctor Costa y Cheng Yu Wu del IES Sa Colomina de Ibiza, y sus profesora Carmen Moles y Cristina de la Fuente, han pasado por los micrófonos de Hablando al aire, el espacio que patrocina Ópticas Doctor Marí en Onda Cero, para explicar cómo han participado durante los últimos seis meses en el proyecto Baleares Digital Boost.

Un proyecto impulsado por la Dirección General de Formación Profesional con fondos europeos y que, según han explicado los protagonistas, les ha permitido trabajar directamente con pequeños comercios de ambas islas para ayudarles a mejorar su presencia digital, su comunicación y su capacidad para captar nuevos clientes. "combinando formación, emprendimiento y trabajo real con empresas", permitiéndoles salir del aula y enfrentarse a retos profesionales mientras colaboraban con negocios como Pescadería Vicente, Boutique Egoísta, Es Marès o Dudu Food.

Algunas de las sesiones de trabajo de los estudiantes que han participado en el proyecto | Redacción

Además, en el programa los estudiantes han explicado que el proyecto les ha servido "para aprender a trabajar en equipo, repartir responsabilidades, gestionar clientes reales y comprender las necesidades específicas de cada empresa antes de proponer soluciones" ya que entre las actuaciones desarrolladas destacan la creación de contenido para redes sociales, el diseño de logotipos y material corporativo, la elaboración de estrategias de comunicación, propuestas para mejorar la presencia en internet y manuales para facilitar la futura gestión digital de los comercios.

Por su parte, las profesoras Carmen Moles y Cristina de la Fuente han destacado que el principal beneficio ha sido precisamente el aprendizaje del alumnado ya que "han tenido la oportunidad de conocer de primera mano la realidad empresarial, trabajar con equipos multidisciplinares formados por estudiantes de distintas especialidades y colaborar entre centros de Ibiza y Formentera" y al mismo tiempo han subrayado que "les ha enseñado que la innovación no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en analizar las necesidades reales de cada negocio y ofrecer soluciones útiles y adaptadas a su realidad".

Algunas de las sesiones de trabajo de los estudiantes que han participado en el proyecto | Redacción

Al mismo tiempo, los participantes han coincidido en señalar que la digitalización resulta cada vez más necesaria para el pequeño comercio, especialmente a través de las redes sociales y de herramientas que permitan mejorar la comunicación con los clientes aunque la propia Moles ha insistido "en que tecnología solo es efectiva cuando va acompañada de creatividad, pensamiento crítico y un buen conocimiento de cada empresa".

Ahora, tras el éxito de esta primera experiencia conjunta entre ambos institutos, las docentes confían en que futuras convocatorias permitan dar continuidad a un proyecto que acerca la Formación Profesional al tejido empresarial de Ibiza y Formentera y fomenta el emprendimiento entre los jóvenes.