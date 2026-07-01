Gustavo Gómez: "El acompañamiento humano durante meses e incluso años será tan importante en Venezuela como la ayuda material"

El coordinador de Cáritas Diocesana de Ibiza, Gustavo Gómez, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera la campaña de emergencia puesta en marcha desde Ibiza para ayudar a las víctimas de los graves terremotos registrados en Venezuela, una catástrofe que ha dejado miles de personas afectadas y numerosas poblaciones gravemente dañadas.

Concretamente, Gómez ha recordado que Cáritas Española mantiene desde hace años una estrecha colaboración con Cáritas Venezuela y que, desde el primer momento, activó su fondo permanente de emergencias destinando una primera partida de 300.000 euros para atender las necesidades más urgentes, y ha confirmado que "la gran fortaleza de Cáritas es que estamos presentes en casi 200 países y eso permite que la ayuda llegue de forma rápida directamente a quienes trabajan sobre el terreno".

Al mismo tiempo, el responsable de Cáritas Diocesana de Ibiza ha señalado que las primeras actuaciones se centran en garantizar el acceso a agua potable, alimentos, mantas, ropa y espacios de alojamiento para las familias que lo han perdido todo y ha destacado que la entidad prioriza siempre la compra de materiales y suministros en los propios comercios locales para favorecer también la recuperación económica de las zonas afectadas asegurando que "no enviamos grandes cantidades de material desde España porque el coste del transporte es muy elevado y porque estamos convencidos de que lo más eficaz es enviar ayuda económica para que Cáritas Venezuela pueda adquirir allí todo lo necesario y apoyar al mismo tiempo al comercio local".

Imagen de la campaña de Cáritas Diocesana de Ibiza | Redacción

Gustavo Gómez también ha recordado que la labor de Cáritas no termina cuando desaparecen las cámaras y los titulares informativos asegurando "que trabajo más importante comienza precisamente cuando la emergencia deja de ocupar la actualidad" y con respecto a ello, ha explicado que una de las misiones más importantes "es acompañar a las personas durante la reconstrucción, escucharles, ayudarles a recuperar sus hogares y apoyarles para que puedan volver poco a poco a una vida normal ya que ese acompañamiento humano durante meses e incluso años es tan importante como la ayuda material".

Por último, el coordinador de Cáritas Diocesana de Ibiza ha animado a los ciudadanos de Ibiza y Formentera a colaborar con la campaña solidaria mediante donaciones económicas, recordando que toda la información está disponible en las redes sociales de Cáritas Ibiza. Las aportaciones pueden realizarse a través de las cuentas habilitadas en Banco Santander, CaixaBank, BBVA y Banco Sabadell, así como mediante Bizum al código solidario 08900, con el objetivo de seguir reforzando la respuesta humanitaria y la futura reconstrucción de las comunidades afectadas.