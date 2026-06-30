Juan José del Teso: "La huelga de basuras en Formentera está más cerca que nunca porque una subida salarial cero es inasumible"

El responsable de Servicios a la Comunidad de UGT, Juan José del Teso, ha advertido en Más de Uno Ibiza y Formentera de que la convocatoria de una huelga en el servicio de recogida de basuras de Formentera está cada vez más cerca ante el bloqueo de las negociaciones del nuevo convenio colectivo con la empresa concesionaria.

El representante sindical ha explicado que las posturas entre ambas partes continúan "absolutamente distanciadas" después de la segunda reunión de la comisión negociadora, ya que, según ha asegurado, la empresa ha planteado "un incremento salarial cero" y que eso es una propuesta "inasumible" teniendo en cuenta el incremento del coste de la vida, el precio de la vivienda, los combustibles y el esfuerzo que realizan los trabajadores durante la temporada alta y que por eso "no se va a tolerar".

Del Teso ha explicado que las reivindicaciones de la plantilla no se limitan únicamente al aspecto económico "y a una subida salarial del 12% que se puede aplicar de manera progresiva", sino que también buscan mejorar la organización del trabajo durante el verano ya que según ha explicado "los trabajadores solicitan garantizar mejor los descansos semanales en los meses de mayor actividad y en este sentido ha criticado abiertamente que la empresa PreZero "no sólo rechace cualquier incremento, sino que incluso haya planteado la posibilidad de compensar el aumento salarial del 8,5 % aplicado en los dos últimos años debido a sus problemas económicos con el Consell de Formentera".

Al mismo tiempo, el representante de UGT ha confirmado que la plantilla está formada actualmente por algo más de medio centenar de trabajadores y aunque ha reconocido que afronta las negociaciones "con optimismo" también ha asegurado que "muy complicado" evitar la huelga porque el conflicto no depende únicamente de la negociación laboral, "sino también de la situación contractual existente entre la empresa y el Consell" y por ello "ha recordado que en 2024 ya se vivieron momentos de gran tensión con una huelga durante Semana Santa y que ya hubo otra convocatoria de huelga que finalmente pudo evitarse en verano tras un acuerdo alcanzado en el último momento".

Por todo ello, ahora todas las miradas y esperanzas están puestas en la próxima reunión entre empresa y representantes de los trabajadores está prevista para el próximo 22 de julio.