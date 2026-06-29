Anne Vicente: "En el Liceo Francés nuestros alumnos hablan en el recreo español, catalán, francés dándoles una apertura cultural inmensa"

La directora del Liceo Francés Internacional de Ibiza, Anne Vicente, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera cómo ha vivido el centro la celebración de su 50 aniversario y con la que se ha puesto el broche a cinco décadas de historia formando a generaciones de alumnos en la isla.

La responsable del colegio ha recordado que el centro abrió sus puertas el 15 de septiembre de 1975 y que el acto central del cincuentenario reunió a la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, representantes institucionales, antiguos alumnos, familias y estudiantes actuales pero que lo más emocionante "fue ver a toda la gente que ha pasado por el centro durante estos 50 años".

El Liceo Francés Internacional de Ibiza celebró su cincuenta aniversario con una gran fiesta | Redacción

Además ha recordado que desde 2021 el liceo ofrece un recorrido educativo completo hasta Bachillerato, permitiendo a los alumnos obtener tanto el título francés como el español y que eso es una demostración de la profunda evolución experimentada por el colegio desde sus inicios, "cuando comenzó su actividad en las instalaciones de la Alianza Francesa con apenas 38 alumnos llegando hasta nuestros días con 372 estudiantes de 31 nacionalidades "que en el recreo hablan español, catalán, francés proporcionándoles una apertura cultural inmensa y que reciben enseñanza en cuatro idiomas y forman parte de la red de 26 liceos franceses existentes en España lo que les permite continuar sus estudios en universidades de Francia, España y otros países europeos, cursando especialidades tan diversas como ciencias, administración de empresas o ciencias políticas".

La directora también ha avanzado que el centro afronta una nueva etapa con la ampliación del edificio de Secundaria "para reforzar la oferta educativa desde Infantil hasta Bachillerato y consolidar una etapa que comenzó hace cinco años con la implantación de los estudios superiores" y ha señalado que que todos los liceos franceses del mundo "comparten el mismo programa educativo, adaptando únicamente los idiomas propios de cada país, que en el caso de Ibiza son el español y el catalán" así como una red educativa común "por la que cada año obtienen el Bachillerato alrededor de 30.000 estudiantes en todo el mundo, conformando una comunidad que facilita el acceso a universidades y centros superiores de prestigio".