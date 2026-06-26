Álex Minchiotti: "Queremos que el nuevo Mercat Nou sea un centro de atracción para toda la ciudad de Ibiza"

El concejal de Mercados del Ayuntamiento de Ibiza, Álex Minchiotti, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera el estado de tramitación del futuro Mercat Nou, uno de los proyectos urbanísticos y comerciales más importantes para la ciudad en los próximos años y que prevé abrir sus puertas en enero de 2030.

En este sentido el edil ha querido hacer un llamamiento a la calma tras su aprobación inicial en el pleno municipal asegurando que "ahora lo que hemos aprobado es una propuesta, no un proyecto definitivo" y ha recordado que "ahora se abre un periodo de exposición pública de 30 días para que vecinos, comerciantes y afectados puedan presentar alegaciones y propuestas de mejora antes de continuar con la tramitación".

Recreación de como será el Mercat Nou si se aprueba definitivamente el proyecto | Redacción

Minchiotti también ha explicado que el nuevo edificio pretende convertirse en mucho más que un mercado tradicional, "ya que su objetivo es revitalizar toda la zona comprendida entre la iglesia de Santa Cruz y el Parque de la Paz, en un área que está perdiendo peso comercialmente". Por ello, el proyecto incorpora oferta gastronómica, nuevos servicios y un aparcamiento subterráneo con el objetivo "de que los usuarios lleguen al edificio, puedan ir al mercado y después caminar por toda la zona de Ibiza Centro para impulsar tanto el comercio local como el producto de proximidad".

Respecto a la preocupación de los paradistas, el concejal ha asegurado que el Ayuntamiento ha diseñado el proyecto para evitar un traslado provisional durante las obras, "construyendo el nuevo mercado en el espacio que actualmente ocupan las pistas de tenis y baloncesto y que así los comerciantes puedan permanecer en las instalaciones actuales hasta que el nuevo edificio esté completamente terminado y trasladarse de un día para otro". Además, ha avanzado que una vez entre en funcionamiento el nuevo Mercat Nou, "el edificio actual será demolido para ampliar el Parque de la Paz con una gran zona verde y un nuevo aparcamiento subterráneo conectado con el del futuro mercado".

Al mismo tiempo, Minchiotti ha destacado que el nuevo diseño "permitirá eliminar gran parte de los problemas de funcionamiento del mercado actual, ya que toda la logística se desarrollará bajo tierra" y en este sentido ha concretado que "la carga y descarga de mercancías, los almacenes, los residuos y buena parte del aparcamiento estarán distribuidos en tres plantas subterráneas para evitar afecciones al entorno urbano" y por último ha mostrado su confianza en que la empresa adjudicataria cumpla los plazos previstos al recordar que "no empezará a ganar dinero hasta que el mercado abra sus puertas lo que supone un incentivo para que la infraestructura pueda estar operativa en enero de 2030".