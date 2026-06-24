Raúl Alonso, R.A. Novoa: "Las crónicas del Sigilo pueden ayudar a llenar la falta que hay de literatura de fantasía ambientada en España"

El escritor Raúl Alonso, conocido literariamente como R.A. Novoa, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera cómo está viviendo la publicación de su primera novela, Las crónicas del sigilo: El despertar de las puertas, que salió a la luz el pasado 16 de junio y que supone el comienzo de una saga de fantasía formada por cinco libros que comenzó a imaginar cuando apenas tenía 17 años.

El autor, nacido en Barcelona pero afincado desde hace más de ocho años en Ibiza, donde ha construido su vida y su familia, ha reconocido que todavía está asimilando haber conseguido hacer realidad un proyecto que le ha acompañado durante casi dos décadas y es que, según ha confesado, "todavía no me creo que sea posible tenerlo en mis manos y que lo que un día era una idea en la cabeza se vea reflejado en algo que puedes tocar".

Imagen de la primera parte de Las Crónicas del Sigilo de RA Novoa | Redacción

En este sentido, Novoa ha recordado que comenzó a escribir esta historia hace 19 años y que, aunque ahora sólo se ha publicado el primer volumen, las cinco novelas que forman la saga ya están terminadas "después de un largo camino marcado por la constancia y la evolución personal y en el que lo más difícil ha sido la perseverancia y querer acabarlo porque en todo este tiempo ha habido interrupciones lógicas y han pasado muchísimas cosas que han hecho que no sea el mismo que empezó a escribir estas novelas".

Fantasía, magia y mitología en escenarios españoles

El escritor ha explicado que Las crónicas del sigilo nace de su pasión desde joven por la fantasía épica, la magia y las historias ambientadas en otros mundos, pero "también de la sensación de que faltaban grandes relatos fantásticos vinculados a España" y que por ello ha construido una historia "que mezcla fantasía, mitología, mundos paralelos y aventura recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos del país, con Barcelona, Toledo, Sevilla, Santiago de Compostela y Madrid como grandes escenarios".

Unos lugares que no han sido elegidos al azar, sino que forman parte de su propia historia personal porque "son cinco ciudades que están bastante vinculadas a mí desde pequeño", desde Barcelona, donde nació y creció, hasta Santiago por sus raíces familiares, Toledo por la familia paterna, Madrid por su vida cultural y Sevilla por ser una ciudad de la que quedó enamorado.

Además, Alonso ha asegurado que más allá de la fantasía, "la novela habla de temas mucho más profundos como la identidad, la memoria y lo que cuesta a veces tomar decisiones que pueden marcar el destino no sólo de ti mismo sino de los tuyos" y que, después de casi media vida dedicada a ella, "despedirse de unos personajes que tienen algo de mis amigos, de mi mismo o de mi familia y que me han acompañado durante tanto tiempo no ha sido sencillo, especialmente al terminar el último capítulo del quinto libro hace apenas unos meses y después de releer varias veces el primer manuscrito antes de su publicación" y que le ha llevado a "reencontrarme con aquel joven de 17 años que empezó esta aventura".

Las crónicas del sigilo: El despertar de las puertas ya está disponible bajo demanda en Amazon a nivel internacional en tapa dura, tapa blanda y formato digital Kindle, como primer paso de una saga de cinco libros con la que R.A. Novoa busca abrirse camino en el mundo de la literatura fantástica.