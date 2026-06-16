Francisco López Seivane: "El yoga no son únicamente las posturas físicas o asanas, sino un camino de unión entre el ser individual y la esencia universal"

Francisco López Seivane reivindica en Ibiza la esencia del yoga como camino hacia la felicidad interior

El escritor y experto en cultura y espiritualidad de la India ha sido entrevistado en Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo de su participación en la Ibiza Yoga Week 2026

El escritor, viajero y divulgador Francisco López Seivane ha defendido la visión más profunda y tradicional del yoga durante una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera, donde ha reflexionado sobre el verdadero significado de esta disciplina milenaria con motivo de su participación en la quinta edición de la Ibiza Yoga Week 2026.

López Seivane, que ha dedicado buena parte de su vida a estudiar la cultura y la espiritualidad de la India y que aprendió yoga junto a maestros y monjes en el Himalaya, ha explicado que en Occidente existe una concepción incompleta de esta práctica. "El yoga no son únicamente las posturas físicas o asanas, sino un camino de unión entre el ser individual y la esencia universal", ha señalado. Según ha explicado, las asanas representan únicamente el primer paso de un proceso mucho más amplio centrado en la meditación, el autoconocimiento y la transformación interior.

Durante la conversación, el autor de Memorias de un nómada también ha profundizado en conceptos como la felicidad, el miedo y la naturaleza de la mente humana. "La felicidad es la ausencia de deseos", ha afirmado, una idea que considera fundamental dentro de la tradición yogui. En este sentido, ha señalado que la mente suele convertirse en el principal obstáculo para alcanzar la serenidad, al estar constantemente generando nuevas necesidades y preocupaciones. Asimismo, ha destacado que la práctica de la meditación ayuda a desarrollar una actitud más tranquila ante las dificultades de la vida y a reducir el miedo, una emoción que, según ha indicado, "solo empeora cualquier situación".

El escritor participará este miércoles en una actividad de la Ibiza Yoga Week 2026 que tendrá lugar en Sa Punta des Molí, en Sant Antoni. El encuentro forma parte de una programación que recorrerá los cinco municipios de la isla con propuestas centradas en el bienestar, la meditación, la filosofía oriental y el crecimiento personal. López Seivane ha adelantado que, fiel a su estilo, adaptará su intervención a las inquietudes del público asistente, convencido de que cada encuentro debe responder a las preguntas y necesidades de quienes buscan profundizar en el conocimiento de sí mismos. "El yoga es un camino largo y maravilloso que va mucho más allá del ejercicio físico", ha concluido.