Javier Serapio: «Los sueños son una radiografía de nuestros conflictos y pueden advertirnos de situaciones importantes en la vida»

Los psicólogos Javier Serapio y Manuela López Serra analizan el significado de los sueños y su utilidad terapéutica durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera.

Los psicólogos Javier Serapio y Manuela López Serra aseguraron en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera que los sueños constituyen una valiosa herramienta para comprender el estado emocional de las personas, al tiempo que pueden actuar como una especie de "radiografía" del inconsciente y ofrecer pistas sobre conflictos internos o procesos vitales que todavía no han aflorado a la conciencia.

Durante la conversación, Serapio explicó que los sueños no son una sucesión de imágenes aleatorias, sino que poseen un significado que puede analizarse desde la psicología. Según indicó, los sueños recurrentes suelen reflejar conflictos que permanecen sin resolver, mientras que aquellos que se repiten insistentemente funcionan como una llamada de atención del inconsciente. "Cuando un sueño se repite es porque hay un mensaje desde dentro que nos está diciendo que existe un conflicto que sigue presente", afirmó.

Por su parte, Manuela López Serra destacó que todas las personas sueñan, y que no recordar los sueños durante largos periodos puede interpretarse como un síntoma de bloqueo emocional. La psicóloga explicó que el trabajo terapéutico incluye recoger el relato del sueño y analizar posteriormente el significado que pueden tener tanto los personajes como los escenarios o las emociones que aparecen en él. "Todo lo que aparece en un sueño habla de nosotros mismos", señaló.

Los especialistas también abordaron algunos de los sueños más habituales, como soñar que uno va desnudo, perder los dientes o llegar tarde, advirtiendo de que no existe una interpretación universal, ya que cada sueño debe analizarse teniendo en cuenta la historia personal del paciente. No obstante, recordaron que el psicólogo Carl Gustav Jung describió la existencia de determinados símbolos o arquetipos compartidos por la mayoría de las culturas.

Respecto a los llamados sueños premonitorios, ambos profesionales defendieron una visión prudente. Explicaron que, en la mayoría de ocasiones, no anuncian acontecimientos futuros de forma literal, sino que representan mediante metáforas situaciones emocionales o cambios importantes que la persona ya está viviendo o que se están gestando. Del mismo modo, subrayaron que soñar con la muerte no suele significar un fallecimiento real, sino el final de una etapa, una relación o una forma de entender la vida.

Durante la entrevista también analizaron el papel de la inteligencia artificial. Manuela López Serra consideró que se trata de una herramienta útil para determinadas tareas, aunque advirtió de que no puede sustituir el trabajo terapéutico ni la relación humana entre psicólogo y paciente, especialmente cuando se abordan cuestiones relacionadas con la salud mental.

Por último, Javier Serapio defendió que anotar los sueños y reflexionar sobre ellos puede aportar información muy útil para la vida cotidiana, ya que, según explicó, el inconsciente utiliza un lenguaje simbólico capaz de alertar sobre decisiones importantes, conflictos personales o situaciones que requieren atención antes de que se manifiesten plenamente en la realidad.