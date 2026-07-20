Manuel Hernández: "Un buen policía debe ser, ante todo, un buen ciudadano y por eso la cercanía y el servicio público deben ser su señas de identidad"

Manuel Hernández acaba de poner fin a casi 46 años de servicio en la Policía Nacional y una década al frente de la Comisaría de Ibiza como comisario, dejando una magnífíca huella en buena parte de la sociedad pitiusa como ha quedado demostrado en los distintos reconocimientos que ha vivido en los últimos días, incluyendo una gran cena que ha reunido a más de 120 amigos de distintos ámbitos sociales de la isla, y ahora, aprovechando sus primeros días como jubiliado, ha pasado por los estudios de Onda Cero para hacer balance de su carrera en una profesión que, como ha confesado en Más de Uno Ibiza y Formentera "te acompaña toda la vida".

En este sentido, Hernández ha insistido en que un buen policía "debe ser, ante todo, un buen ciudadano" y se ha mostrado convencido de que la cercanía con la sociedad y el servicio público "son y seguirán siendo las principales señas de identidad de la Policía Nacional del futuro".

Por ello, ha recordado la profunda transformación que ha vivido la Policía Nacional desde que ingresó en 1980 ya que según ha detallado "el cuerpo ha pasado de ser una institución todavía muy condicionada por la etapa de la dictadura a convertirse en una de las instituciones públicas mejor valoradas por los ciudadanos, apostando por la proximidad, la transparencia y la prevención a través de programas dirigidos a escolares, asociaciones y colectivos sociales".

Manuel Hernández en su etapa como comisario de la Policía Nacional de Ibiza | Redacción

Además, en cuanto a la seguridad ciudadana, el excomisario ha explicado que la delincuencia en Ibiza "se ha mantenido relativamente estable durante la última década" y que "algunos delitos que generan especial preocupación, como los robos con fuerza o los hurtos, registran actualmente un descenso, mientras que el aumento de las denuncias por agresiones sexuales responde, en buena medida, a una mayor concienciación de las víctimas y a los cambios introducidos en la legislación".

Mientras, Manuel Hernández ha asegurado que uno de los grandes desafíos de los últimos años ha sido, sin duda, el incremento de la inmigración irregular procedente de Argelia y en este aspecto, el excomisario de la Policía Nacional, ha asegurado que la ruta hacia Ibiza y Formentera "está ya plenamente consolidada" y que la Policía Nacional "ha tenido que reforzar los recursos para gestionar la llegada de pateras" explicando y dejando claro que "cada persona recibe una atención individualizada, con asistencia sanitaria cuando es necesaria, identificación policial, asesoramiento jurídico y la tramitación correspondiente en un plazo máximo de 72 horas".

Finalmente, respecto a la la falta de agentes, Hernández ha querido "desmontar uno de los mitos más repetidos en la isla" ya que según ha señalado, la Comisaría de Ibiza "cuenta actualmente con una plantilla suficientemente dimensionada gracias a la incorporación de nuevos policías y alumnos en prácticas, además de los refuerzos específicos que llegan durante la temporada turística para afrontar cuestiones como el control fronterizo, la inmigración irregular, la lucha contra la trata de seres humanos o la investigación de determinados delitos especializados".