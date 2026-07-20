Adolfo Villalonga: "La cultura y la música también tienen el deber de remover conciencias"

El conocido músico, compositor y profesor de música Adolfo Villalonga ha sido galardonado por segunda vez con el prestigioso Premi Vuit d'Agost que otorga el Consell d'Eivissa en la categoría de música clásica con una obra que lleva por nombre Sargantanes versus Serps y con la que, según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formenetra emplea la amenaza que sufren las sargantanas pitiusa "para proponer una reflexión sobre la identidad, el territorio y la transformación social que vive Ibiza".

De hecho, su autor ha explicado que la obra "nació con la intención de aprovechar la música como herramienta de reflexión" y que por ello, la composición está acompañada por un texto escrito por él mismo "que narra cómo las serpientes invasoras amenazan a las lagartijas ibicencas y como metáfora de los cambios que experimenta la isla y de la necesidad de proteger aquello que la hace única".

En este sentido, Villlalonga se ha mostado convencido de que "la cultura y la música no solo tienen que servir para entretener sino también para ayudar a remover conciencias" y al mismo también ha confirmado que que tanto el texto como la música fueron creados de manera paralela, "buscando que ambos elementos se complementaran para transmitir el mismo mensaje" en un proceso "intenso de apenas 15 días" ya que le coincidió con el final de curso en el conservatorio.

Al mismo tiempo, el compositor ibicenco ha confirmado que la obra está escrita para gran orquesta sinfónica y que ha sido concebida pensando en la formación juvenil que participa cada verano en el encuentro orquestal organizado por el Consell d'Eivissa, incorporando "una amplia sección de metales y percusión, manteniendo al mismo tiempo un nivel técnico adaptado a jóvenes músicos que cursan estudios de grado medio y superior" y por ello se ha mostrado partidario de que tras el estreno oficial cuando decida la institución, "Sargantanes versus Serps pueda llegar también a los centros educativos y contribuir a despertar entre los más jóvenes una mayor sensibilidad hacia el patrimonio natural, cultural y social de Ibiza".

Por último, Adolfo Villalonga ha valorado "muy positivamente" la evolución de los Premios Vuit d’Agost, "porque este año han ampliado su convocatoria a creadores de todo el archipiélago balear lo que permitirá dar una mayor proyección a los artistas de Ibiza y favorecerá el intercambio cultural entre las diferentes islas".