Disfruta del eclipse en el Rooftop del Hotel Five Flowers en Formentera

La directora comercial de Paya Hotels presenta en Más de Uno Ibiza y Formentera el evento especial que el Sky Rooftop del Five Flowers Hotel acogerá el próximo 12 de agosto con motivo del eclipse solar total.

El Five Flowers Hotel Formentera, establecimiento gestionado por Paya Hotels y perteneciente a Meliá Collection, celebrará el próximo 12 de agosto un evento especial con motivo del esperado eclipse solar total que podrá contemplarse desde las Pitiusas. Así lo explicó la directora comercial de Paya Hotels, Irene Navarro, durante una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera, donde detalló una propuesta que combinará astronomía, gastronomía, bienestar y música en un entorno privilegiado.

Navarro destacó que el objetivo es que los asistentes disfruten de "una experiencia para todos los sentidos", más allá de la simple observación del fenómeno astronómico. La velada comenzará a partir de las 18.30 horas con una sesión de yoga, seguida de la posibilidad de disfrutar de la Infinity Pool del hotel, música en directo, cócteles de autor, una selección de finger food y todo lo necesario para contemplar el eclipse con seguridad gracias a la entrega de gafas homologadas para la observación solar.

Durante la entrevista, la directora comercial explicó que esta iniciativa responde a la filosofía de Paya Hotels de crear momentos memorables para sus clientes, ofreciendo experiencias que trascienden el alojamiento tradicional. "Queremos que nuestros huéspedes, y también quienes nos visiten ese día, vivan un recuerdo único que asocien para siempre a Formentera", señaló.

Uno de los principales atractivos del evento será el Sky Rooftop del Five Flowers Hotel, un espacio que ofrece vistas panorámicas de 360 grados sobre Formentera, con el mar Mediterráneo, Ibiza, Es Vedrà, la playa de Es Pujols y los atardeceres de la isla como escenario. Irene Navarro subrayó que la escasa contaminación lumínica y la sensación de estar "tocando el cielo" convierten este enclave en uno de los mejores lugares para contemplar un eclipse.

El evento estará abierto tanto a huéspedes como al público en general, aunque será imprescindible realizar reserva previa, ya que el aforo estará limitado a 100 personas. Además, se han diseñado diferentes modalidades de participación, permitiendo a cada asistente elegir entre distintas experiencias, desde disfrutar únicamente de la oferta gastronómica hasta participar también en la sesión de yoga y el resto de actividades programadas.

Durante la conversación en Onda Cero, Irene Navarro recordó que el Five Flowers Hotel fue el primer establecimiento de cinco estrellas de lujo de Formentera y que mantiene una personalidad muy definida inspirada en el espíritu flower power de la isla, reinterpretado desde una perspectiva de lujo contemporáneo.

Más allá de este evento astronómico, la responsable comercial destacó que el hotel apuesta por una amplia oferta de experiencias vinculadas al bienestar y la gastronomía, con un spa, tratamientos de masaje, clases diarias de yoga y pilates, además de una cuidada propuesta culinaria encabezada por un restaurante especializado en sushi y una carta de cócteles de autor que convierten el Sky Rooftop en uno de los espacios más exclusivos de Formentera.

Las personas interesadas en asistir al evento podrán realizar su reserva a través de la página web del Five Flowers Hotel, por teléfono, mediante mensaje directo en redes sociales o por correo electrónico. Desde el establecimiento recomiendan reservar con antelación debido al reducido número de plazas disponibles para una cita que aspira a convertirse en una de las experiencias más singulares del verano en Formentera.