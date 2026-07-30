Fomento del Turismo de la isla de Ibiza se incorpora a la iniciativa Turismo Que Suma

Fomento del Turismo de la isla de Ibiza se acaba de adherir a la iniciativa Turismo Que Suma que ha impulsado EXCELTUR para contribuir a una comunicación que ponga en valor la aportación del turismo al desarrollo de los destinos.

Para ello, este nuevo proyecto reúne a empresas, asociaciones, destinos e instituciones comprometidas con la promoción de un turismo que genere valor para los territorios y para las personas que viven en ellos, y en este sentido, con su participación Fomento del Turismo se suma a una red de entidades que comparten el objetivo de contribuir a una comunicación basada en ejemplos reales sobre la aportación del turismo al desarrollo económico, social y cultural de los destinos.

Imagen de una de las publicaciones que edita Fomento del Turismo de la isla de Ibiza | Redacción

Algo de lo que sabe mucho precisamente Fomento del Turismo, ya que lleva desde 1933 trabajando y aglutinando a las principales empresas y profesionales del sector turístico para dar a conocer la isla de Ibiza como un destino de calidad, promoviendo una oferta turística diversa y poniendo en valor el patrimonio, la cultura, la gastronomía, el deporte, el bienestar y el turismo de reuniones y congresos, entre otros ámbitos que forman parte de la identidad de la isla y por ello, desde la entidad, consideran que esta incorporación "supone un paso más en ese compromiso, compartiendo una iniciativa que promueve una visión del turismo basada en la colaboración, la sostenibilidad y la creación de valor compartido para residentes, visitantes, empresas e instituciones y que potencie la diversificación de la oferta fuera de temporada alta y la mejora de la conectividad y competitividad del destino, en colaboración con las administraciones públicas y el sector privado".

Concretamente, la labor de Fomento del Turismo "será contribuir a difundir mensajes y acciones que ayuden a mostrar cómo el turismo forma parte del desarrollo de los destinos y favorece la conservación del patrimonio, el impulso de la actividad cultural, la dinamización de la economía local y la proyección internacional de lugares como Ibiza".