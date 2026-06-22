Susana Ribas: “La inclusión es cosa de todos y en Baleares con las aulas UEECO estamos retrocediendo"

Susana Ribas, secretaria de la asociación Ibiza IN, ha pasado por Onda Cero para explicar cómo afrontan las familias pitiusas con niños y niñas con diversidad funcional estos días de incorporación a las escuelas de verano y como preparan el próximo curso escolar.

Y en este sentido, aunque ha celebrado que la inclusión en las escuelas de verano municipales "ha avanzado muchísimo en los últimos años hasta el punto de que solo dos familias han tenido problemas para matricular a sus hijos", también ha advertido que no es oro todo lo que reluce. Sobre todo, según sus palabras, cuando los niños y niñas crecen "ya que, entre otras cosas, a partir de los 12 años la oferta baja muchísimo y a partir de los 16 es misión imposible encontrar nada y menos si se tiene diversidad funcional" y por eso ha aprovechado su presencia en la radio para pedir "más flexibilidad a los ayuntamientos, recordando casos como el de un niño de la asociación de 13 años que no pudo acceder porque ya no tenía 12".

Además, Ribas ha destacado que "la formación del personal tiene que ser una herramienta clave para una inclusión real ya que la inclusión es cosa de todos y no solo de un monitor especialista o de un profesor que pueda atender, por ejemplo, a un niño rubio, moreno o pelirrojo, sino que debe estar formado para atender a todos".

Por otro lado, la secretaria de Ibiza IN ha lamentado abiertamente "que la Conselleria balear de Educación está impulsando políticas que van en contra de la inclusión, como la apertura de nuevas aulas UEECO en los colegios pitiusos y la creación de grupos segregados para alumnado con discapacidad intelectual" ya que, según ha asegurado, "esto está provocando involución al crearse itinerarios separados que vulneran la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".

Y es que una vez más Ribas ha vuelto a incidir en "que la inclusión no es solo un derecho, sino un beneficio para toda la comunidad educativa" poniendo como ejemplo a su propia hija, con parálisis cerebral, escolarizada en un aula ordinaria "y que con los apoyos necesarios puede hacer lo mismo que unos compañeros que la adoran, que la tratan como una más y que la ayudan, le dan el agua y si hace falta le quitan un moco, creando al mismo tiempo personas empáticas y solidarias".