Lady Vera: "No estoy anclada a un solo género musical, me adapto a cada momento y a cada público”.

Lady Vera: una pionera de la música electrónica que reivindica el talento nacional y la esencia de Ibiza.

La reconocida DJ catalana Lady Vera, nombre artístico de Yolanda Vera, ha repasado su trayectoria profesional en una entrevista concedida a Más de Uno Ibiza y Formentera, donde ha hablado de sus inicios en la música electrónica, la evolución de la escena de clubbing y su estrecha relación con Ibiza.

Durante la conversación, Lady Vera recordó que su pasión por la música nació desde muy joven gracias al ambiente familiar. Explicó que comenzó a familiarizarse con los platos y equipos de sonido en casa de su padre, quien ya realizaba sesiones musicales en bodas y celebraciones. Aquella afición acabó convirtiéndose en una profesión que la llevó a actuar en salas y eventos de distintos puntos de España y del extranjero.

Uno de los aspectos más destacados de la entrevista fue su reflexión sobre el papel de la mujer en las cabinas de DJ a finales de los años noventa y principios de los 2000. Lady Vera reconoció que en aquella época era extraño ver a una mujer al frente de una sesión y que tuvo que abrirse camino en un sector dominado mayoritariamente por hombres. A pesar de ello, consiguió consolidar una carrera basada en la experiencia, la formación y la conexión con el público.

La artista también reivindicó el talento nacional dentro de la industria musical. Criticó que en muchas ocasiones los grandes eventos de Ibiza apuesten por artistas internacionales mientras numerosos DJs españoles de gran nivel quedan en un segundo plano. En este sentido, defendió la necesidad de dar más visibilidad a los profesionales locales y nacionales que han contribuido a construir la reputación mundial de la isla como referente de la música electrónica.

Respecto a Ibiza, Lady Vera aseguró que guarda grandes recuerdos de su etapa como residente en varios establecimientos de la isla, aunque considera que el espíritu que hizo famosa a Ibiza ha cambiado con el paso de los años. La DJ echó de menos la esencia más libre, cercana y auténtica que caracterizaba a la isla décadas atrás, al tiempo que lamentó que parte del público actual viva más pendiente de grabar vídeos con el teléfono móvil que de disfrutar de la música y de la experiencia en la pista de baile.

Actualmente, Lady Vera centra buena parte de su actividad profesional en eventos privados, fiestas exclusivas y actuaciones en lugares como Marbella y Málaga, aunque sigue manteniendo vínculos con Ibiza. Además, continúa desarrollando facetas como la producción musical y la creación de sesiones propias, que comparte a través de plataformas especializadas.

Durante la entrevista también habló de su filosofía personal, basada en vivir el presente, disfrutar de cada experiencia y mantenerse fiel a sí misma. “No estoy anclada a un solo género musical, me adapto a cada momento y a cada público”, explicó, una afirmación que resume la versatilidad de una profesional que ha sabido evolucionar junto a la música electrónica durante más de dos décadas.

Para Lady Vera, la clave del éxito no reside únicamente en la técnica o en la tecnología, sino en la capacidad de interpretar lo que necesita el público en cada instante. Una habilidad que considera innata y que sigue siendo, a su juicio, el elemento más importante para cualquier DJ que quiera conectar realmente con la pista de baile.