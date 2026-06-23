Eladio Merino: “Ya era de honrar y reconocer a los médicos que levantaron la sanidad pitiusa con las manos, la vista y la palabra”

Eladio Merino, considerado uno de los pediatras más prestigiosos de Baleares y una de las voces más autorizadas en el ámbito de la sanidad pitiusa tras décadas de intenso trabajo, ha detallado en Más de Uno Ibiza y Formentera en qué va a consistir el precioso homenaje que rendirá el Colegio de Médicos a las siete de la tarde en el Centro Cultural de Jesús a medio centenar de médicos que ejercieron en Ibiza y Formentera "en épocas de enorme precariedad y muy distintos a los actuales".

En este sentido, Merino ha explicado que la iniciativa surgió en un encuentro del Colegio de Médicos, cuando el doctor José María Tugués "propuso recordar a los profesionales que ya no están y la idea era tan buena que acabó calando enseguida", y ha detallado que consistirá "en una presentación con fotografías y una breve biografía de cada uno de los 50 médicos homenajeados, de forma sencilla y familiar ya que la intención es también reconocer a las familias porque ella han sido, son y serán un puntal básico para que los médicos podamos ejercer".

Imagen de médicos veteranos en su trabajo | redacción

Además, el pediatra jubilado ha recordado cómo era ejercer la medicina en la Ibiza de los años 60 y 70 asegurando que "se trabajaba con muy pocos recursos, apenas con las manos, la vista y la palabra, ya que, por ejemplo, la radiología era primitiva, la analítica básica y estábamos disponibles las 24 horas del día". Y con respecto a su especialidad, Merino ha detallado que la situación era especialmente dura "porque cuando llegué a la isla solo había un pediatra para Ibiza y Formentera lo que hacía que las consultas fueran interminables y las visitas domiciliarias constantes".

Por último, también ha habido tiempo para reflexionar sobre la situación actual de la sanidad, tanto en las Pitiusas como a nivel nacional, marcada por las huelgas cada mes de los médicos para protestar contra el Ministerio de Sanidad y la actitud de la ministra Mónica García, y en este sentido, aunque ha reconocido que "hoy estamos infinitamente mejor", Merino también ha advertido de que persisten problemas estructurales y que eso afecta tanto al servicio como al trabajo que se presta "ya que si un médico está sobrecargado, mal pagado o sin reconocimiento, no estará contento y eso nunca es bueno para nadie".

Y por ello, Eladio Merino ha hecho un llamamiento "para que se cubran todas las plazas y para dar facilidades para que los profesionales se queden en una isla tan bonita y estén contentos en su trabajo, porque cuanto mejor se sienta el médico, mejor será atendido el enfermo".