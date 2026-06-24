Verónica Castelló: "El Estado tiene que retirar las pateras desde que llegan porque en Formentera estamos al borde del colapso"

La vicepresidenta primera y consellera de Movilidad y Medio Ambiente del Consell de Formentera, Verónica Castelló, ha advertido en el espacio Formentera al Día de Más de Uno Ibiza y Formentera de este 24 de junio de la complicada situación que afronta la isla por la acumulación de embarcaciones utilizadas en la llegada de migrantes en situación irregular y es que aunque en los últimos días se han retirado diez pateras, "el área de residuos de Es Cap continúa almacenando más de un centenar de embarcaciones generando un problema que el Consell ya no puede asumir en solitario por su impacto ambiental, económico y logístico".

Castelló ha explicado que la institución insular lleva tiempo reclamando apoyo ante una realidad que ha aumentado de forma considerable durante los últimos años, "sobre todo a aquellas administraciones que son competentes en este fenómeno de la migración" y es que ha asegurado que la situación no termina con la atención a las personas que llegan a la isla, "sino que continúa después con la gestión de las embarcaciones abandonadas en el litoral y que deben acabar destruidas porque pueden estar vinculadas a investigaciones judiciales relacionadas con el tráfico de personas".

Verónica Castelló | Redacción

En este sentido, la vicepresidenta del Consell ha explicado que una de las zonas más afectadas es el litoral sur de La Mola, especialmente el entorno de Es Estufador y Es Ram, "donde se han retirado varias embarcaciones completas además de restos de fibra y materiales arrastrados por el mar" y que para ello es necesario actuaciones que requieren de medios especializados que no dispone la máxima institución insular, teniendo que recurrir a empresas externas "invirtiendo fondos propios del Consell y sin ayuda".

Más de 100 pateras acumuladas en Es Cap

Además, según Castelló, la situación también preocupa especialmente en el área de residuos de Es Cap ya que "aunque el Estado ha impulsado dos contratos para destruir 48 embarcaciones, nos quedaron algo más de 70 con lo que a día de de hoy volvemos a estar con 112 embarcaciones y como si estos dos contratos no hubieran servido para nada".

Imagen de uno de los trabajos de retirada de pateras en Formentera | Redacción

Por ello, la consellera ha advertido de que Formentera necesita ese espacio para mejorar la gestión de residuos de obra y construcción, con una nueva infraestructura cuya licitación está prevista antes de finalizar 2026 y por ello ha reclamado un cambio en el protocolo actual y una mayor implicación de la Administración General del Estado asegurando que la solución pasa porque "la Delegación del Estado se ocupe de las embarcaciones desde el primer momento en el que llegan llevándolas a Ibiza para que allí se ocupen porque Formentera es una isla muy pequeña y al final estamos llegando a nuestros límites de resistencia".

Segunda sesión sobre el Debate sobre el Estado de la Isla

Por otro lado, el Consell de Formentera ha cerrado el Debate sobre el Estado de la Isla con un amplio consenso político tras aprobar por unanimidad 26 propuestas centradas en los principales retos de futuro del territorio. Entre las medidas acordadas destacan el impulso al acceso a la vivienda, la reclamación de una financiación específica por la triple insularidad, la mejora del transporte público, la protección del litoral, la regulación de fondeos, el refuerzo de la seguridad y las emergencias y nuevas iniciativas dirigidas a jóvenes, comercio local y transparencia institucional.

Durante el debate también se anunciaron nuevos proyectos como la inversión de tres millones de euros del Govern balear para reformar la carretera de Cala Saona, nuevas mejoras viarias, la puesta en marcha del servicio de barqueo en s’Estany des Peix y la ampliación hasta los 310 puntos de amarre. En vivienda, se ha aprobado la cesión de suelo para construir más de 120 pisos públicos y nuevos recursos sociales como el primer piso puente para mujeres víctimas de violencia machista.

Imagen del Debate sobre el estado de la isla | Redacción

Mientras, en materia medioambiental, el Consell continúa con la mejora del litoral con la renovación de las pasarelas de es Copinar y nuevas campañas de concienciación, entre ellas la dirigida a propietarios de gatos para recordar la obligación de identificación y esterilización de los animales y los los estudiantes del IES Marc Ferrer han sido reconocidos en el proyecto ‘Kilómetros de Plástico por Iris’ tras recoger cientos de kilos de residuos de espacios naturales y se han instalado 29 ceniceros selectivos para reducir el impacto ambiental de las colillas y favorecer su reciclaje.

Agenda cultural

La agenda cultural continúa marcada por los actos del Orgullo LGTBIQA+, las Festes de Sant Joan del Pilar de la Mola, nuevas exposiciones en espacios como el Far de la Mola, la Sala Ajuntament Vell o el Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, y la programación de “Música a les Places”, que llevará conciertos al aire libre a diferentes localidades hasta después del verano.

Además, los mercados tradicionales y artesanales de Formentera ya funcionan a pleno rendimiento durante la temporada estival y el Club Bàsquet Formentera vuelve a acercar el deporte a los diferentes núcleos de la isla con una nueva edición del proyecto Girapobles, una iniciativa pensada para fomentar la práctica del baloncesto entre los más jóvenes.