Eugenio Tilves: "El HC Eivissa ha conseguido que Ibiza ya sea conocida también por el balonmano y por tener un club serio que hace las cosas bien"

El entrenador del Trasmapi HC Ibiza, el gallego Eugenio Tilves, ha pasado por Onda Cero Ibiza y Formentera para analizar el inicio de la pretemporada de un equipo que afronta una nueva campaña en División de Honor Plata con el objetivo de consolidarse en la categoría y al mismo tiempo para hablar de la buena salud del deporte del balonmano en nuestro país, de la liga ASOBAL o de que tiene este deporte que engancha a tanta gente.

En este sentido, Tilves ha recordado que el equipo ibicenco ha iniciado los entrenamientos "con mucha ilusión y muchas ganas, con una base sólida, varias incorporaciones y la ilusión de seguir creciendo en una de las categorías más competitivas del balonmano español", reconociendo que, afortunadamente, al "contar con la continuidad de gran parte de la plantilla hará que sea más facil el trabajo respecto al pasado verano ya que conocen nuestra forma de trabajar"

Plantilla del Trasmapi HC Eivissa en el comienzo de la pretemporada | Redacción

Al mismo tiempo, el entrenador del equipo ibicenco ha puesto en valor que las nuevas incorporaciones "además de por su nivel deportivo, también destacan por su enorme nivel humano y eso es algo que resulta fundamental si se quiere la buena dinámica de cualquier vestuario" y la evolución del proyecto deportivo del HC Ibiza, "que se ha consolidado como un referente del balonmano balear haciendo que la isla ya sea conocida también por el balonmano y porque el club es muy serio".

Con respecto a los objetivos, Tilves apeló a la prudencia recordando que la División de Honor Plata "reúne a clubes históricos con presupuestos muy superiores y jugadores procedentes de la Liga Asobal o incluso campeones de Europa o que han jugado con la selección española" y por ello ha insistido en que "la prioridad vuelve a ser lograr la permanencia cuanto antes y, a partir de ahí, aspirar a cotas mayores si la temporada lo permite".

Por último, durante la entrevista también reivindicó el crecimiento del balonmano español asegurando que "se trata de un deporte muy dinámico y divertido que provoca que todo aquel que acude por primera vez a un partido termina enganchándose".