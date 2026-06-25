Reinhard Huamán Mori: "Poema de la historia de Roma crea un diálogo entre la voz poética actual y una civilización muy presente en nuestra sociedad"

El poeta, escritor y director de la revista Yoesotro.com, Reinhard Huamán Mori, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera cómo ha sido el proceso de creación de su cuarto libro, Poema de la Historia de Roma, una obra con la que recorre más de un milenio de civilización romana a través de la poesía épica.

En ese sentido, el escritor peruano nacido en Lima en 1979 y residente en Ibiza desde hace años, ha asegurado que este proyecto estaba pensado inicialmente para ser su segundo libro pero que finalmente ha necesitado más de una década de trabajo "hasta encontrar la forma definitiva porque el tema era demasiado ambicioso y necesitaba un estilo más novedoso para no caer en lo que ya se había hecho". Tanto que ha reconocido "que ha supuesto un reto a nivel personal y literario" y que verlo "ahora en papel supone una alegría inmensa después de un largo proceso de búsqueda para encontrar cómo contar una historia tantas veces narrada desde una perspectiva diferente".

No en vano, ha reconocido que Poema de la Historia de Roma también refleja su propia evolución como escritor, ya que tardó cerca de 12 años en finalizarlo y tuvo que recuperar el estilo con el que comenzó la obra para mantener una unidad literaria entre textos escritos en épocas muy diferentes e, incluso, volver tres veces a Roma "para intentar captar esa esencia y ese momento y que el resultado final pudiera mantener una armonía entre poemas creados con años de diferencia".

Portada de la obra Poema de la Historia de Roma | Redacción

Huamán Mori ha asegurado que eligió la poesía como vehículo para acercarse a Roma porque es la manera natural que tiene de expresarse y ha explicado que la idea comenzó a tomar forma después de varios viajes a la capital italiana en los que empezó a encontrar conexiones entre sus propias vivencias y los relatos de los historiadores clásicos. "Me di cuenta de que había paralelismos entre algunos historiadores, lo que yo contaba y lo que ellos contaban y por ello creo que en el resultado final se establece un diálogo entre la voz poética actual y la historia de una civilización marcada por conquistas, guerras, periodos de paz y conflictos internos".

No en vano, para el escritor la fascinación por Roma sigue intacta más de dos mil años después "porque reúne todos los elementos de las grandes historias universales, la épica, la derrota, la guerra y las grandes historias de gladiadores, senadores, emperadores y reyes" y que tal vez por ello su influencia "continúa presente en nuestra sociedad, desde los restos arqueológicos repartidos por Europa hasta el propio idioma" incluyendo, incluso, en Latinoamérica donde "en cierta medida se sienten herederos de esa tradición y esa cultura que nos ha moldeado a lo que somos nosotros".