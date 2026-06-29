Iván Martín: "Pedir perdón y respetar a los contrarios y al árbitro es mucho más importante que cualquier clasificación deportiva"

El entrenador de la UD Ibiza Genuine y coordinador deportivo de ADDIF, Iván Martín, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera la importancia "y el orgullo" que supone el Premio Fair Play conquistado por el conjunto ibicenco en la última fase de LaLiga Genuine, disputada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y es que reconoce al equipo más deportivo del Grupo Compañerismo "por su respeto, su compañerismo y su deportividad por encima de los resultados".

Martín ha explicado que este proyecto impulsado por LaLiga reúne a 52 clubes de toda España formados por jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual, "permitiéndoles vivir una experiencia idéntica a la del fútbol profesional ya que los chicos se alojan en los mismos hoteles, comen donde comen los equipos profesionales y se sienten verdaderos futbolistas" y en este sentido, sobre el equipo ibicenco, ha recordado que está formado por chicos y chicas, "todos mezclados, juntos y unidos" como demuestra, por ejemplo que Sara Guasch, una de las porteras es la capitana .

Los jugadores de la UD Ibiza, con Sandra Guasch en primer plano, con el trofeo | Redacción

Precisamente, el entrenado del equipo ha asegurado que uno de los momentos más emocionantes de la temporada "llegó cuando la organización le comunicó que había sido elegida como campeona del Fair Play y es que cuando se lo dije a los chicos se armó una que no te puedes imaginar, todos llorando y saltando de alegría" y, sobre todo, porque reconoce y demuestra "que el equipo ha sabido competir desde el respeto, pidiendo perdón, hablando con los árbitros y demostrando los valores que tenemos en ADDIF y que es mucho más importante que cualquier clasificación deportiva".

Además, ha puesto en valor el ambiente que se vive durante cada concentración de LaLiga Genuine, "donde participan más de un millar de deportistas de toda España" destacando que es "un proyecto precioso y un éxito a nivel nacional que acabará siendo adoptado por otras competiciones internacionales por la manera en que combina deporte, inclusión y convivencia".

Por último, el entrenador ha hecho un llamamiento a todas las personas que puedan formar parte del proyecto para seguir creciendo durante las próximas temporadas y ha recordado que la UD Ibiza Genuine está abierta a nuevos jugadores con discapacidad intelectual igual o superior al 33% y que las personas interesadas pueden ponerse en contacto tanto con ADIF como con la propia UD Ibiza.