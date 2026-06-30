José Javier Marí Noguera: "El comercio de proximidad mantiene vivas nuestras calles pero necesita fidelizar a sus clientes"

El presidente de la Asociación de Comercio de PIMEEF, José Javier Marí Noguera, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera los resultados de la campaña Som Comerç, impulsada junto al Consell de Ibiza "para fomentar las compras en el pequeño comercio y reforzar la fidelización de los clientes" y que ha incluido el sorteo de 20 tarjetas regalo de 50 euros entre los usuarios de su plataforma concebida como una herramienta digital que permite a los establecimientos adheridos premiar directamente a sus compradores.

Al mismo tiempo, Noguera ha destacado que la red de negocios participantes continúa creciendo tanto en Ibiza como en otros municipios de la isla y por ello ha defendido la importancia de seguir apostando por el comercio de proximidad, no sólo desde el punto de vista económico, sino también por su impacto social y medioambiental ya que "comprar en los establecimientos locales favorece el consumo de kilómetro cero, reduce los desplazamientos y el volumen de embalajes derivados del comercio online y contribuye a mantener vivas las calles y los barrios".

Mientras, también, ha insistido en la necesidad de seguir concienciando a la ciudadanía sobre el valor añadido que aporta el pequeño comercio y respecto al inicio de la temporada turística, ha reconocido que la campaña de verano está siendo "más o menos igual" que en ejercicios anteriores, aunque "marcada por altibajos que dependen tanto de la afluencia de visitantes como de sus hábitos de consumo".

En este sentido, ha señalado que algunos comerciantes muestran preocupación por el escaso impacto económico del turismo de cruceros y por el cambio en el perfil de los visitantes y ha incidido en la idea de que las altas temperaturas también condicionan la actividad comercial durante las horas centrales del día y como conclusión ha asegurado "que no se puede estar contento con hacer lo mismo que el año pasado porque los costes cada vez son mayores".

Por último, el presidente de la Asociación de Comercio de PIMEEF ha insistido en que uno de los grandes retos del sector sigue siendo dar visibilidad a unos establecimientos que, en muchas ocasiones, pasan desapercibidos incluso para los propios residentes y en este sentido, se ha mostrado convencido de que "muchos consumidores se sorprenderían de la oferta y la calidad que ofrecen los comercios locales".