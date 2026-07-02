Diego Ruiz: "Detrás de cada expediente de regulación hay una historia personal marcada por años de esfuerzo, arraigo y búsqueda de estabilidad"

El secretario de la Unión Insular de UGT-Pitiusas, Diego Ruiz, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera el balance del dispositivo extraordinario que el sindicato ha desplegado durante las últimas semanas para acompañar a personas migrantes en el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno central y con el que se ha conseguido completar y registrar 166 expedientes, ofreciendo asesoramiento personalizado tanto en Ibiza como en Formentera.

Un trabajo que ha supuesto una enorme satisfacción para todo el equipo del sindicato ya que según Ruiz, "ha supuesto para muchas personas una ayuda para poder trabajar con los derechos que les corresponde y con las garantías que tiene el disponer de un permiso de trabajo" y por ello, el representante sindical, ha querido agradecer especialmente "el esfuerzo" realizado por el personal del sindicato por asumir un trabajo extraordinario que ha requerido una intensa dedicación.

Concretamente, la labor ha consistido en revisar la documentación de cada solicitante, detectar los documentos que faltaban, orientar sobre los trámites necesarios y mantener varias reuniones con cada persona hasta completar correctamente el expediente y una vez finalizado el plazo de presentación, UGT continuará realizando el seguimiento administrativo de las solicitudes "para comunicar a las personas cuándo pueden recoger su documentación o cuándo ya tienen el visto bueno para obtener el permiso".

Uno de los aspectos más destacados del dispositivo ha sido el trabajo desarrollado en Formentera, donde UGT ha sido la única entidad que ha prestado atención presencial y gratuita durante el proceso de regularización. Para ello, el sindicato desplazó en tres ocasiones a su equipo técnico hasta la isla con el objetivo de evitar que los solicitantes tuvieran que desplazarse a Ibiza para completar la tramitación y es que Ruiz, quien agradeció públicamente la colaboración prestada tanto por el Consell de Formentera como por el SOIB de Formentera por ceder las instalaciones necesarias para desarrollar el servicio, ha asegurado la intención "era facilitar a la gente de la isla el acceso a un derecho básico y evitar que las personas tuvieran que asumir el coste y las dificultades de desplazarse a otra isla", ha explicado Ruiz, agradeciendo además

Por último, el representante de UGT ha recordado que detrás de cada expediente "existe una historia personal marcada por años de esfuerzo, arraigo y búsqueda de estabilidad ya que muchas de las personas atendidas son familias, especialmente mujeres de origen sudamericano, que llevan tiempo residiendo en Ibiza o Formentera y que ahora podrán acceder a un empleo en condiciones plenamente regularizadas" y por ello ha insistido en que "el sindicalismo siempre ha ido mucho más allá de la defensa estrictamente laboral teniendo una importante dimensión social y de defensa de los derechos de las personas".