Los docentes del IES Sa Blanca Dona advierten que se quedan sin asignaturas y que "con 29 alumnos por aula es imposible personalizar la educación"

El profesorado del IES Sa Blanca Dona de la ciudad de Ibiza ha hecho pública en Onda Cero su "profunda" preocupación por la planificación del próximo curso escolar ya que según ha denunciado su portavoz y miembro de la asamblea, Toni Tomás, "se producirá la eliminación de varias asignaturas optativas, habrá un incremento del número de alumnos por aula y una reducción de los recursos humanos del centro".

En este sentido, el propio Tomás, ha confirmado que estas medidas "afectan especialmente al Bachillerato" y ha alertado que "con 29 alumnos por aula es imposible personalizar la educación viéndose directamente perjudicada la calidad de la enseñanza".

Entre las materias que podrían desaparecer figuran Literatura Universal, Historia del Arte, Dibujo Artístico, Programación y Francés y ello "supone reducir las oportunidades formativas del alumnado y limitar la oferta educativa" de un centro que, recuerdan, ha sido reconocido en los últimos años por distintos proyectos y premios, y "empobrece la formación de los estudiantes y dificulta que puedan acceder desde la enseñanza pública a determinadas disciplinas que resultan fundamentales para su desarrollo académico y personal".

Desde la Conselleria balear de Educación se argumenta que estos cambios responden a criterios de organización y demanda, aunque el profesorado del centro sostiene que la falta de recursos impide mantener grupos con pocos alumnos y acaba provocando la supresión de determinadas materias o su derivación a la enseñanza a distancia y al mismo tiempo, Tomás ha asegurado que esta problemática no afecta únicamente al IES Sa Blanca Dona, sino que también se está produciendo en otros centros educativos de Baleares, con los que mantienen un contacto permanente para compartir inquietudes y analizar una situación que consideran generalizada.

Finalmente, han insistido en que el objetivo del profesorado "no es generar confrontación, sino defender una educación pública de calidad que permita atender adecuadamente a todo el alumnado, especialmente a quienes presentan necesidades específicas de apoyo educativo" y por ello, aunque Tomás ha reconocido que la situación resulta complicada, se mostró convencido de que "todavía existe margen para alcanzar acuerdos mediante el diálogo entre la administración educativa, los sindicatos y los centros".