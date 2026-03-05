Turismo

Los zaragozanos llenan las visitas guiadas de Huesca por la Cincomarzada

Hoy y mañana la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Huesca organiza visitas guiadas especiales con recorrido específicamente planteado para los vecinos de la capital aragonesa.

Redacción

Huesca |

El puente de la Cincomarzada ha llenado los alojamientos del Pirineo, pero muchos zaragozanos han aprovechado hoy el viaje para hacer parada en Huesca y disfrutar de la programación especial que ofrece la Oficina de Turismo.

Más de 150 zaragozanos han disfrutado este jueves del espectáculo teatralizado “Aerolíneas de leyenda”, protagonizado por Kike Lera y Elena Gómez Zazurca. Mañana viernes 6 de marzo, a las 11:00 horas, la visita guiada incluirá el espectáculo teatralizado de “Creadores de Ocio”. Entre las personas participantes en ambas visitas guiadas se sorteará una cena para dos personas en un restaurante de la ciudad.

Además, la Oficina de Turismo obsequia con un dulce típico de Huesca, la pajarita, a todas las personas turistas que pasen por sus dependencias durante esas jornadas. Asimismo, se entregará un pasaporte que, una vez completado con dos sellos en establecimientos de comercio y hostelería de la ciudad, permitirá entrar en el sorteo de dos vales de compra de cien euros cada uno.

Por otra parte, si se aparca en el parking de la estación intermodal, se sellará el ticket en la Oficina de Turismo y se obtendrá un descuento del 50%. Las visitas son gratuitas, excepto las entradas a monumentos, que deberán abonarse en la Oficina de Turismo. Es necesario realizar reserva previa en la propia Oficina de Turismo.

