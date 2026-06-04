Zaragoza, capital mundial de la Garnacha: vino, música y gastronomía

Zaragoza es capital Mundial de la Garnacha. De hecho, en la provincia zaragoza se encuentra la cuna de esta variedad de uva: Cariñena, Campo de Borja y Calatayud. Se trata de un tipo de uva con unas características muy especiales que le otorga el terreno y que ha sabido amoldarse con el paso del tiempo a gustos y elaboraciones. La capital aragonesa acoge la segunda edición de la Feria Internacional de la Garnacha y la gastronomía Sostenible. Un foro en el que se ha constatado que Zaragoza es tradición y vanguardia.

Sara Fernández, consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, espera que esta segunda edición supere el éxito de la pasada en la que pasaron en torno a 40.000 personas. En esta ocasión se ha incrementado el espacio en el Parque de Macanaz con 31 bodegas de las denominaciones de origen de la provincia de Zaragoza: Cariñena, Campo de Borja y Calatayud, además de contar también con la D.O.Somontano y, como región invitada, Vinos de Madrid.

“Somos el origen de esta uva, una de las cinco más populares en todo el mundo, hemos querido reivindicar, y vamos a seguir haciéndolo, que aquí la garnacha por supuesto es vino y es gastronomía, pero además es cultura, es tradición y hay todo un sector muy importante económico que gira en torno suyo”, asegura Fernández. De hecho, esta feria “es muy didáctica y accesible para todo el mundo” con diversas actividades que se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza o en Zaragoza, Capital Mundial de la garnacha, y que contempla desde catas hasta actuaciones musicales de grupos de la tierra como The Cucumbers, Mabuse y los Compayos, La Máquina de Turing, The Bronson, Erik Romero, Sr Isasi y los Djs Alex Melero Zoe, Dani Tella o Nerea Lucky.

Como en la edición anterior, se ha habilitado una zona de picnic con terraza, un túnel de la garnacha de cinco metros con efectos visuales y, como novedad, un photocall con tres copas de vino gigantes.

La gastronomía va íntimamente unida a este evento, no en vano, Zaragoza es también Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO y en el marco de la Feria, en colaboración con la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y de Horeca, se ha organizado GastroGarnacha. Más de 20 establecimientos hosteleros participan con tapas o menús maridados con vinos de garnacha.

La consejera de Cultura, Educación y Turismo explica que en esta edición se ha querido contar también con otro tipo de actividades como los Encuentros de Excelencia e Inspiración en el que se “quiere poner de manifiesto toda esa excelencia y calidad que hay vinculados al sector del vino, pero con su vinculación con el mundo de la empresa, la comunicación y la arquitectura”. “Lo más importante es el producto, pero alrededor de él hay también mucha innovación, y apuestas por diferenciarnos”, añade Sara Fernández.