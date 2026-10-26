"Volveremos" regresa este miércoles a Huesca con una inversión de 40.377 euros

LEER MÁS La campaña Volveremos suma más de 130 comercios en Huesca

El programa "Volveremos" regresa también a Huesca gracias al Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Aragón. La nueva campaña arrancará este miércoles 28 de octubre con una inversión conjunta de 40.377 euros, de los que 21.200 euros corresponden a la aportación del consistorio y 19.177 euros a la del ejecutivo autonómico. Con esta nueva partida, el Ayuntamiento habrá destinado un total de 106.000 euros al programa Volveremos a lo largo de 2026, reforzando su apoyo al tejido comercial de la ciudad.

En el conjunto de Aragón, la nueva campaña de Volveremos contará con una inversión global cercana a los 9 millones de euros aportados por el Ejecutivo autonómico y los ayuntamientos participantes. De esta cantidad, 4,25 millones de euros corresponden al Gobierno de Aragón y alrededor de 5,57 millones a las entidades locales. Los resultados de las campañas anteriores reflejan el impacto de Volveremos como herramienta de dinamización comercial. Solo en 2026, las campañas desarrolladas en junio y con motivo de la Vuelta al Cole han movilizado 51,4 millones de euros en ventas en Aragón.

Desde su puesta en marcha hace seis años, el programa ha generado un volumen acumulado de 373 millones de euros en compras, consolidándose como una de las principales iniciativas de apoyo al comercio de proximidad de la Comunidad Autónoma.