Tres intoxicados por una fuga de gas en una empresa de Tardienta

Tres trabajadores han sido trasladados este miércoles al Hospital San Jorge de Huesca tras verse afectados por una fuga de gas tóxico registrada en la empresa potabilizadora de Tardienta.

A las 9 horas de este miércoles, el 112 ha dado el aviso a los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca del parque de Sariñena. La fuga se ha producido por la mezcla de dos productos químicos incompatibles. La reacción ha afectado a tres trabajadores de la potabilizadora, que han sido trasladados por el 061 al centro hospitalario oscense.

Hasta el lugar, se han desplazado Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca del parque de Sariñena, con un operativo formado por un oficial, dos bomberos, una autobomba y un vehículo ligero. A su llegada, los efectivos han comprobado que no hubiera más personas afectadas y han descartado que se hubiera producido una nube tóxica que obligara a confinar la localidad. La intervención ha concluido a las 11.00 horas y ha contado también con la participación de la Guardia Civil.