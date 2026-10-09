Todo está listo para el inicio de las fiestas del Pilar 2026

Las fiestas arrancarán mañana cuando una representación de los Bomberos de Zaragoza salga al balcón del Ayuntamiento a pronunciar el pregón. Es un reconocimiento a un año duro por los incendios forestales. El jefe de Bomberos, Eduardo Sánchez, señala que los protagonistas de este acto serán los profesionales que se juegan la vida cada jornada.

Previamente se entregarán las máximas distinciones de la Ciudad. El presidente del Grupo Integra, Carlos Pascual, recibirá el título de Hijo adoptivo. Por su parte, han sido designados Hijos predilectos la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Lucía Ruiz, el colegio Ramiro Soláns, y el proyecto de fomento de la lectura “Libros que importan”. El Ayuntamiento entregará la Medalla de Oro de Zaragoza a Ibercaja con motivo del 150 aniversario de su fundación. El presidente de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, destaca el papel de la entidad en el desarrollo de Aragón en este siglo y medio.

Son días intensos para las floristerías que preparan ya todos los ramos que volverán a vestir el gran manto de la Virgen. Ultiman ya encargos de cestas y escudos para el acto central de las fiestas. Cada tienda puede vender sobre 5.000 claveles sólo para ese día, de media. El precio oscila entre los 20 y los 25 euros. Los floristas esperan que este año haya una buena participación en la Ofrenda de Flores al caer en puente. Rubén Cebollero es el presidente de esa Asociación profesional.

Otros negocios que trabajan contrarreloj son los talleres de trajes regionales que ultiman los encargos y venden complementos como faldas, mantones, chalecos o camisas. La responsable de uno de esos establecimientos, Natalia Arbués, señala que la actividad durante en esta época del año es muy intensa.

Las Cortes de Aragón también se suman a estas celebraciones y esta tarde inaugurará una exposición, que reunirá mantos, joyas, carteles o imágenes relacionadas con la Virgen del Pilar. Una muestra que trasciende de lo religioso y que recoge toda la riqueza artística, histórica y simbólica de la devoción pilarista, sello de unión de los aragoneses e hispanoamericanos. La presidenta del parlamento, María Navarro, explica que mostrarán obras cedidas por primera vez por el Arzobispado o el manto joya de Ibercaja.