Zaragoza promueve unas fiestas libres de agresiones con la campaña “No es no” y los espacios seguros

Paralelamente, se ampliará la cobertura y atención de los siete espacios seguros que se ubicarán en plaza del Pilar, Estación Norte, Jardín de Invierno, foodtrucks, recinto ferial, Espacio Zity y Fiesta Viral Light para facilitar atención o información ante posibles situaciones de violencia, dando servicio 186,5 horas durante las fiestas.

Punto accesible

Por otro lado, la plaza del Pilar contará con un punto accesible los días 10, 11, 12 y 14 de octubre. Allí se ofrecerá información sobre los actos a personas con discapacidad, por ejemplo, auditiva o visual, y facilitarán materiales adaptados para que disfruten de los conciertos.

Se trata de una prueba piloto para garantizar la participación de ese colectivo que se prevé extender a otros actos en otros momentos del año. El ayuntamiento también habilita una aplicación web en el que las personas con discapacidad podrán consultar los actos accesibles, filtrar las actividades o incluso opinar sobre la organización.