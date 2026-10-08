TRUFA NEGRA

Teruel será la capital internacional de la micología

La trufa negra de Teruel será protagonista de un Congreso Internacional que se celebrará en la provincia del 12 al 17 de abril de 2027

Redacción

Teruel |

Teruel será la capital internacional de la micología
Teruel será la capital internacional de la micología | Onda Cero Teruel

Teruel reunirá en abril de 2027 a expertos de más de 28 países en uno de los principales encuentros internacionales del sector micológico, con la trufa negra como uno de sus ejes.

El Congreso Internacional de setas micorrícicas comestible se celebrará del 12 al 17 de abril y combinará sesiones científicas, talleres participativos, laboratorios y actividades sobre biodiversidad, gestión forestal, cambio climático y cultivo de trufa.

El programa incluye además la Asamblea General de la Asociación de Truficultores Europeos, y los premios Golden Mycoheritage.

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