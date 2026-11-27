La temporada de esquí en Huesca ya tiene fecha de apertura y será el próximo 4 de diciembre. Ese día abrirán sus puertas las estaciones de Aramón Formigal – Panticosa y el dominio 100K Astún y Candanchú. Formigal y Panticosa abrirán sus pistas de esquí tras haber acumulado entre 45 y 65 cm de nieve de media con la primera gran nevada. El inicio de la temporada irá acompañado del Opening de Marchica, que tendrá lugar el sábado 5 de diciembre con Aaron Sevilla. Con relación a Cerler, Aramón también confía en poder poner en marcha la estación para el puente.

En el Valle del Aragón, Astún y Candanchú también abrirán el viernes día 4 gracias a las últimas nevadas y al trabajo de los cañones de innivación y la preparación de pistas. Las dos estaciones cuentan con espesores de entre 50 y 60 centímetros y han avanzado que pondrán en servicio la mitad de su dominio, 51 kilómetros esquiables, con 10 telesillas, 10 telesquís y 6 cintas en marcha. Las instalaciones abrirán en horario habitual (de 9.00 a 16.30). A partir del día de apertura, ambas estaciones estarán comunicadas por un servicio de transporte de esquiadores gratuito.