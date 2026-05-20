Automoción

Stellantis crea 500 empleos por la llegada de Leapmotor

El sector de la automoción continúa afianzándose aquí en Aragón. La planta de Stellantis en Figueruelas ha abierto un proceso de contratación de 500 operarios para asumir el incremento del volumen de trabajo con la llegada de los nuevos modelos ligados a la compañía china Leapmotor.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

La producción se va a incrementar en la planta de Figueruelas, tras el acuerdo entre Stellantis y Leapmotor
La producción se va a incrementar en la planta de Figueruelas, tras el acuerdo entre Stellantis y Leapmotor | Stellantis

Está previsto que este mismo año se comience a ensamblar el modelo B10 y en 2028 un nuevo SUV 100% eléctrico fruto de la colaboración entre ambas compañías. Desde UGT aseguran que estas contrataciones son fruto de los acuerdos alcanzados en el convenio colectivo que servirá para afianzar la automoción en nuestra comunidad.

Este medio millar de empleos serían para trabajar en los tres turnos mañana, tarde y noche. En la actualidad, la planta, que se ubica en la localidad zaragozana de Figueruelas, dispone de 5.000 empleados. En la actualidad, se ensamblan en esa factoría los modelos del Opel Corsa eléctrico, el Peugeot 208 y el Lancia Ypsillon.

Con la incorporación de la alianza entre Stellantis y Leapmotor el objetivo es superar los 400.000 vehículos anuales en la cadena de montaje en la planta de Stellantis.

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