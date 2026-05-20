Stellantis crea 500 empleos por la llegada de Leapmotor

LEER MÁS Stellantis y Leapmotor fabricarán un nuevo modelo en Figueruelas

Está previsto que este mismo año se comience a ensamblar el modelo B10 y en 2028 un nuevo SUV 100% eléctrico fruto de la colaboración entre ambas compañías. Desde UGT aseguran que estas contrataciones son fruto de los acuerdos alcanzados en el convenio colectivo que servirá para afianzar la automoción en nuestra comunidad.

Este medio millar de empleos serían para trabajar en los tres turnos mañana, tarde y noche. En la actualidad, la planta, que se ubica en la localidad zaragozana de Figueruelas, dispone de 5.000 empleados. En la actualidad, se ensamblan en esa factoría los modelos del Opel Corsa eléctrico, el Peugeot 208 y el Lancia Ypsillon.

Con la incorporación de la alianza entre Stellantis y Leapmotor el objetivo es superar los 400.000 vehículos anuales en la cadena de montaje en la planta de Stellantis.