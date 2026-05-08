Stellantis y Leapmotor fabricarán un nuevo modelo en Figueruelas

LEER MÁS Stellantis Figueruelas afronta un 2026 clave

El diseño lo está elaborando Opel en Alemania y dispondrá de la tecnología eléctrica y la plataforma que utiliza Leapmotor. También utilizaría las baterías que van a fabricar Stellantis y la compañía china CATL en Figueruelas. Precisamente este año está previsto que comience a producirse en la planta zaragozana otro modelo, el Leapmotor B10. El presidente del Comité de Empresa de Figueruelas, Rubén Alonso, señala que la multinacional les informará muy pronto sobre el calendario de fabricación de esos vehículos.

En octubre de 2023, Stellantis se convirtió en el mayor accionista individual de Leapmotor, ya que adquirió una participación del 21%. La factoría de Figueruelas fabrica en la actualidad los modelos del Opel Corsa, Peugeot 208 y el Lancia Ypsillon.

En un momento de crisis del sector del motor en Europa, esta alianza de Stellantis con empresas chinas va a revolucionar la automoción en nuestro territorio, ya que prevén mejorar las cifras de producción, inversión y creación de empleo. En 2002, la factoría de Figueruelas produjo 450.000 vehículos, cifra récord que podría igualarse con los proyectos previstos. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, destaca la rentabilidad de la factoría zaragozana.

El sector del automóvil en Aragón da empleo a 35.000 personas que trabajan en 200 empresas.