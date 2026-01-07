Stellantis Figueruelas afronta un 2026 clave

La planta de Stellantis en Figueruelas ha vuelto este miércoles al trabajo después del parón navideño y ahora va a afrontar un año clave. Está previsto que a finales de 2026 comience la producción parcial de baterías en la gigafactoría y se ensamblen nuevos modelos eléctricos de la mano de la compañía china Leapmotor, a pesar de no haberse oficializado aún por parte de la empresa.

Según avanzó el director global de Calidad de Leapmotor, Ding Yongfei, en un acto en la localidad zaragozana de Borja, en otoño se comenzará a fabricar en Stellantis Figueruelas el modelo B10, que podría alcanzar las 40.000 unidades. En los siguientes años se podrían implantar hasta tres modelos más: el B05 en 2027, el A10 y el A05.

En cuanto a la gigafactoría, impulsada por la empresa Contemporary Star Energy creada por Stellantis y CATL, está previsto que se inicie la producción a finales de año, cuando finalicen las obras. Irá ampliándose progresivamente y, cuando esté a pleno rendimiento, será capaz de producir 50 GWh. Creará 4.000 puestos de trabajo.

Un escenario que ayudará a impulsar la producción en la planta zaragozana, que ha caído considerablemente en el último año. Según los sindicatos, el descenso ha sido de un 20% y podría continuar este 2026. El presidente del Comité de Empresa, Rubén Alonso, confía en que la situación “se revierta a lo largo del año”.

“El futuro pasa por la electrificación y esperemos que el Gobierno facilite con apoyos a la compra de esos vehículos y habiliten nuevos puntos de carga. Eso hará que nuestra industria y nuestra fábrica sea muy productiva y también se beneficie el conjunto de proveedores”, ha indicado.

Además, durante este 2026 la compañía ha prorrogado el ERTE que aprobó para 2025 y que finalmente no tuvo que aplicar. Alonso confía en que siga siendo una herramienta “preventiva”.