Primera piedra de la nueva gigafactoría de Stellantis y CATL

Representantes de Stellantis y CATL colocarán la primera piedra de la fábrica de baterías eléctricas que se va a ubicar en la localidad zaragozana de Figueruelas. Las cifras lo dicen todo: la inversión rondará los 4.100 millones de euros y generará unos 4.200 empleos. Para la construcción de estas instalaciones, 2.000 trabajadores chinos vendrán a Aragón, los primeros llegarán en las próximas semanas. Fabricarán un millón de baterías al año y la factoría se abastecerá de las placas solares y aerogeneradores que están instalando junto a la planta.

El reto ahora es seguir el mismo camino que se hizo con General Motors para crear un ecosistema de auxiliares en torno a la fábrica. El director gerente del Clúster de la Automoción, David Romeral, explica que ahora, llegarán a Aragón fabricantes esenciales para el montaje de las baterías. El impulso a la fabricación de baterías podría acercar la posibilidad de que la compañía china Leapmoter ensamble modelos eléctricos en Zaragoza. Los coches del país asiático están llamados a liderar e impulsar el sector.

No todo son buenas noticias en el mercado laboral. El grupo de electrodomésticos TEKA ha propuesto un expediente de regulación de empleo para 574 trabajadores de sus centros en España, 222 corresponden a Zaragoza. Ahora comienza un proceso de diálogo con los propietarios de la firma, la multinacional china Midea, para llegar a un acuerdo que permita reducir el número de despidos y los empleados que salgan lo hagan en las mejores condiciones posibles. La vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, confía en el diálogo entre sindicatos y empresa.