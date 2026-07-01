Regresa del 30 de julio al 2 de agosto el Festival Vino del Somontano

Del 30 de julio al 2 de agosto regresa a Barbastro el Festival Vino del Somontano que suma 25 ediciones. La programación sigue teniendo a la Muestra como eje central de sus actividades y repite la "Experiencia Gastronómica" inaugurada el año pasado en la que cada noche, un chef Estrella Michelín brindará la oportunidad de disfrutar de su cocina en directo, Carmelo Bosque, del Lillas Pastia será el protagonista el primer y último día del festival; Cristian Palacio, chef del restaurante Gente Rara de Zaragoza, el viernes, 31 de julio y Eduardo Salanova, chef del restaurante Canfranc Express de Canfranc, el sábado, 1 de agosto. En total, ofrecerán cuatro pases cada noche con 25 plazas cada uno.

Este año la principal novedad es el estreno de la aplicación “El sumiller eres tú” en la que, a través de un código QR, se responde un breve cuestionario tras el que se proponen tres vinos ideales para ese momento concreto que esté viviendo del Festival Vino Somontano. Completan la propuesta del festival el programa de catas “Sumérgete en la fiesta del vino”, que se celebran cada tarde, y los espectáculos este año con La Porteña y su propuesta “Así se baila el tango”; “Gool”, el último éxito de Producción Yllana y el espectáculo “Cleptómago” del ilusionista Shado. Cerrarán las noches los DJs locales más reconocidos con los artistas más potentes a nivel regional y los “top” a nivel nacional como Jordi Stone, Ballesteros, Michenlo o Krumel. Todo ello “con el vino DO Somontano como estandarte. Las entradas pueden adquirirse en la web www.dosomontano.com.