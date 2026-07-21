Plan sigue mirando al fuego que preocupa por la dificultad de su extinción

El incendio forestal declarado en el término municipal de Plan, en la comarca del Sobrarbe, continúa activo, aunque el perímetro se mantiene estable. La superficie afectada se estima provisionalmente entre las 80 y 100 hectáreas. La principal dificultad sigue siendo la compleja orografía de la zona con desniveles cercanos al 100%. Solo se puede actuar desde el aire y con helicópteros. La situación sigue preocupando tras cuatro días de intervención y se va a intentar hacer un cortafuegos tal y como señalaba el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

En el municipio la preocupación no cesa ya que desde el pueblo ven como las llamas se están llevando por delante parte del valle de Chistau. En la localidad tienen los medios preparados para hacer cortafuegos si así lo decide la extinción de incendios. Como explica el alcalde, hay que intentar defenderse del fuego y no solo atacarlo.

Como en el resto de los incendios, se trabaja contrarreloj con la vista puesta en la ola de calor que esta semana dejará a gran parte del Pirineo en alerta naranja. El consejero Bermúdez de Castro ha reconocido la preocupación del ejecutivo este verano donde los incendios en la comunidad no dan tregua.