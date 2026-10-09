Las pinturas profanas regresarán al Monasterio de Sijena antes del cinco de noviembre

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Antes del cinco de noviembre regresarán a Aragón las pinturas profanas del Monasterio de Sijena. La Comisión Provincial de Patrimonio ha dado el visto bueno a las condiciones del MNAC para realizar los trabajos de desmontaje y traslado de estos lienzos a su lugar de origen. Se trata de un conjunto de pinturas murales, formado por ocho plafones que, a manera de friso continuo, decoraba la parte superior de los muros de una sala rectangular situada entre la iglesia y el claustro del cenobio monegrino.

El traslado que tiene un plazo de cuatro semanas, a partir del 19 de octubre, lo realizará la empresa SIT Spain Arte, la misma que trasladó el Guernica y los trabajos tendrán una póliza de aseguramiento de 1,7 millones de euros. Para la vicepresidenta Mar Vaquero el regreso de las pinturas profanas es un éxito del trabajo colectivo, de la sociedad aragonesa y lo considera además como "el preámbulo para el regreso de todas las pinturas", incluidas las de la sala capitular. "Aragón no va a tolerar la división de su patrimonio y este regreso reafirma la fuerza de la razón y del derecho, y devuelve a nuestra comunidad lo que le pertenece por historia y por justicia", ha añadido.

Tanto la vicepresidenta como el director general de Cultura Pedro Olloqui han reiterado que el Monasterio de Sijena se encuentra perfectamente acondicionado y listo para recibir esas pinturas profanas. Según ha explicado Pedro Olloqui para el desmontaje se utilizarán plataformas elevadoras ya que las pinturas en el MNAC se encuentran suspendidas a 4 metros. Durante el desmontaje y traslado permanecerán la mayor parte del tiempo en su posición actual para evitar alteraciones.

El viaje se realizará en un camión de 30 metros cúbicos, con dos conductores, un análisis previo de la ruta y del acceso al monasterio de Sijena y una sujeción específica y control de humedad y temperatura. El trabajo de desembalaje será laborioso dentro del monasterio de Sijena y se prolongará al menos dos o tres jornadas de trabajo con varios técnicos. "Estamos totalmente preparados para recibirlas y exponerlas y proceder a la restauración que sea necesaria", ha declarado Pedro Olloqui.

Olloqui ha señalado que tanto las profanas como las de la sala capitular mantienen la misma situación “química y física”. De ahí que el regreso de las pinturas profanas suponga “un avance para demostrar la viabilidad técnica del traslado del resto de las obras”, ha añadido. “Aragón, -ha insistido-, no va a renunciar al regreso del resto de las pinturas”. El director general también ha subrayado el valor patrimonial de las pinturas profanas. “Su incorporación supondrá un enriquecimiento de la colección del monasterio”, ha indicado.