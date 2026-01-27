Pedro Olloqui: "al CDAN le queda un recorrido enorme"

El CDAN celebra su 20 aniversario estrenando nueva imagen gráfica y poniendo en marcha las primeras actividades de este año. El Centro de Arte y Naturaleza abrió sus puertas el 27 de enero de 2006 y se ha convertido en un espacio de reflexión sobre las relaciones entre el arte y la naturaleza.

A lo largo de estas décadas ha mostrado 171 exposiciones con fondos propios de sus colecciones (Beulas – Sarrate y Arte y Naturaleza), con préstamos o coproducciones con otros centros de arte, y ha producido 50 exposiciones propias que, después, ha llevado a otros centros de arte españoles o de otros países. Además, ha editado 56 publicaciones propias y organizado 22 cursos. En total, más de 300.000 personas han pasado por el CDAN en estos 20 años.

El director general de cultura, Pedro Olloqui, ha participado hoy en Más de Uno Huesca donde ha señalado que al CDAN “le queda un recorrido enorme” para seguir reflexionando en la relación que el hombre y la naturaleza establecen a través de la cultura. Un trabajo que debe desarrollar en dos líneas, hacia dentro manteniendo su vida expositiva y la relación con el resto de los centros de arte contemporáneo aragoneses, y hacia afuera profundizando en las intervenciones de arte, naturaleza y paisaje que se desarrolla en el territorio con carácter efímero.

Actividades

El aniversario del CDAN ha comenzado con la inauguración de dos exposiciones paralelas: “Agua en las colecciones del CDAN”, en la sala 1, y “CDAN. Un territorio para el arte”, en la sala 2, que presentan un total de 79 piezas.

Además, los días 30 y 31 de enero se llevará a cabo el curso “Museos de arte contemporáneo en España: su engarce territorial e internacional”, en el marco del proyecto que promueve la Universidad de Zaragoza, en el que se considera al CDAN como ejemplo de institución museística inmersa en un sistema artístico internacional que fomenta la inserción en el contexto socio-cultural del lugar en el que se encuentra.

Nueva imagen

El CDAN ha renovado también su imagen gráfica. Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño y Premio Nacional de Ilustración, ha sido el encargado del nuevo diseño en el que propone un diálogo entre arte, naturaleza y ser humano como partes de un mismo sistema interconectado. La figura humana, que se repite en cada una de las distintas representaciones, se reduce a un icono esencial, casi anónimo, para recordar que el cuerpo también es un lugar.