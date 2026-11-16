¿Pan blanco o con cereales? El secreto está en su elaboración con harina integral

Elegir qué tipo de pan comer es complicado en muchas ocasiones debido a la gran variedad de tipología que se puede encontrar. Desde el pan blanco, al de semillas, de masa madre, integral, sin gluten, etc. Desde el Grupo de Dislipemias Primarias del IIS Aragón y la Universidad de Zaragoza explican que “el pan integral aporta más fibra que el blanco y que la masa madre no garantiza por sí sola que un pan sea más saludable”.

Itziar Lamizquiz, una de las investigadoras del grupo de Dislipemias Primarias del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, asegura que para saber qué pan es el adecuado hay una regla básica: “intentar buscar un pan cuya harina tenga la mayor cantidad de harina integral, porque así tenemos un pan que va a producir una subida de glucosa en sangre menor. Cuanta más harina integral, más nos va a permitir controlar el pico de glucosa que se va a producir tras el consumo”.

El pan es una de las partes más importantes de una dieta equilibrada y hay que tener en cuenta su composición, cantidad y las necesidades de cada persona. “Si no nos gusta mucho el pan integral, que puede tener un sabor más duro y que conforma parte de las proteínas del hidrato de carbono, como es parte de la cáscara y que se absorbe un poquito más lentamente y conseguimos esos beneficios, puede combinarse con proteína”, explica Lamizquiz, ya sea huevo, queso o proteína de origen vegetal, como puede ser un hummus o unas lentejas.

En torno al pan hay muchos mitos, uno de ellos es que “el pan engorda o que hay que eliminarse para perder peso o controlar la diabetes”. Algo que, desde el grupo de investigación del IIS Aragón aseguran que "no existe una regla única, ya que influyen factores como la cantidad consumida, el tipo de pan y el conjunto de la alimentación".