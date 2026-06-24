La ola de calor eleva el índice de mortalidad en Aragón

LEER MÁS Llega la primera ola de calor del verano a Aragón

Y es que, en los últimos días, los termómetros han superado los 40 grados en casi todo Aragón y, en algunos puntos, no han bajado de los 25 grados, las denominadas noches tropicales o tórridas que dificultan el sueño. La previsión indica que hoy finaliza esta ola de calor, pero el bochorno seguirá apretando durante los próximos días.

El calor favorece el consumo de bebidas frías y con hielo. En Aragón se encuentra una de las fábricas de hielo referentes a nivel nacional. Se trata de Frescofrío que, en sus dos plantas, una en Mercazaragoza y otra en Alfajarín, producen diariamente 80 toneladas de cubitos de hielo y 30 toneladas de escamas.

Productos destinados a la hotelería y consumo de bebidas, pero también a la conservación de productos y a otros fines como enfriar mazas de pan. Por este motivo, aunque en verano es donde se concentra la venta de hielo, su temporada comienza en enero.

En Zaragoza, las altas temperaturas superiores a los 38 grados están afectando a los autobuses urbanos. Algunos de ellos tienen que volver a cocheras por averías. Por eso, la empresa Avanza realiza trabajos de mantenimiento preventivos. Las incidencias se duplican prácticamente respecto al invierno, siendo las más numerosas las relacionadas con el aire acondicionado.

Estos problemas obligan a retirar los vehículos durante unas horas, pero incluso en estos días de ola de calor, todos los autobuses empiezan el servicio. Los nuevos autobuses eléctricos están mejor preparados para estas inclemencias que con el tiempo pueden afectar a la autonomía de las baterías. Javier Zueras, gerente de Mantenimiento de Avanza.