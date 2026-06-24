Altas temperaturas

La ola de calor eleva el índice de mortalidad en Aragón

Según los datos del Instituto Carlos III, esta primera ola de calor del verano ha elevado el índice de mortalidad en Aragón. Desde el domingo, nueve personas han perdido la vida en la Comunidad Autónoma por causas atribuibles a las altas temperaturas. Suelen ser personas de edad avanzada y con enfermedades crónicas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Zaragoza ha superado la barrera de los 40 grados durante los últimos días
Zaragoza ha superado la barrera de los 40 grados durante los últimos días | Pixabay

Y es que, en los últimos días, los termómetros han superado los 40 grados en casi todo Aragón y, en algunos puntos, no han bajado de los 25 grados, las denominadas noches tropicales o tórridas que dificultan el sueño. La previsión indica que hoy finaliza esta ola de calor, pero el bochorno seguirá apretando durante los próximos días.

El calor favorece el consumo de bebidas frías y con hielo. En Aragón se encuentra una de las fábricas de hielo referentes a nivel nacional. Se trata de Frescofrío que, en sus dos plantas, una en Mercazaragoza y otra en Alfajarín, producen diariamente 80 toneladas de cubitos de hielo y 30 toneladas de escamas.

Productos destinados a la hotelería y consumo de bebidas, pero también a la conservación de productos y a otros fines como enfriar mazas de pan. Por este motivo, aunque en verano es donde se concentra la venta de hielo, su temporada comienza en enero.

En Zaragoza, las altas temperaturas superiores a los 38 grados están afectando a los autobuses urbanos. Algunos de ellos tienen que volver a cocheras por averías. Por eso, la empresa Avanza realiza trabajos de mantenimiento preventivos. Las incidencias se duplican prácticamente respecto al invierno, siendo las más numerosas las relacionadas con el aire acondicionado.

Estos problemas obligan a retirar los vehículos durante unas horas, pero incluso en estos días de ola de calor, todos los autobuses empiezan el servicio. Los nuevos autobuses eléctricos están mejor preparados para estas inclemencias que con el tiempo pueden afectar a la autonomía de las baterías. Javier Zueras, gerente de Mantenimiento de Avanza.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid