Ofrenda de Frutos récord con más de 3.700 participantes

Zaragoza vive una nueva jornada festiva, hoy protagonizada por actos como la Ofrenda de Frutos, que bate récord de participación con unos 3.700 oferentes. A los representantes de las Casas Regionales se han sumado 934 vecinos de todos los barrios y distritos.

El Ayuntamiento promovió ese cambio el año pasado para favorecer entre los vecinos la participación, hasta entonces limitada sólo a los miembros de las casas. “Lo importante es que no se pierda la esencia de esta Ofrenda”, comentaban algunos miembros de la federación.

Como cada año, personas llegadas de todos los rincones de España han llevado a la Virgen productos típicos para su posterior distribución entre las entidades sociales, ataviados con trajes regionales más informales que los usados en la ofrenda de llores del 12 de octubre.

Por ejemplo, grupos de valencianos han pasado el puente en Zaragoza para participar en las ofrendas. Algunos de ellos, por primera vez. Limones, naranjas, horchata o fartons son los productos típicos de su tierra que han ofrecido a la Virgen. Representantes de Galicia con sus gaitas, castellanos, andaluces o canarios han participado en el recorrido, al que el año que viene se incorporarán otras casas todavía sin presencia en Aragón.

La casa de Melilla también es una de las fijas en esta ofrenda. “Como parte de España no podemos faltar”, comentaban sus miembros, recordando los vínculos estrechos de la ciudad autónoma con Zaragoza desde que en el siglo XV se incorporase a la corona aragonesa.

Balance festivo

Las fiestas del Pilar han superado los 1,6 millones de participaciones en los primeros cuatro días de la celebración según los datos del consistorio. Los actos del pregón, como el concierto de Antonio Orozco, organizado por Europa FM y Onda Cero, contaron con más de 198.000 asistencias. Los hoteles, apartamentos turísticos y campings han estado al 100% durante el puente.

Esta pasada noche, el concierto de Ana Mena y Marina Reche congregaron a 21.000 personas en Espacio Zity, y 8.000 fueron al concierto de Camela al Príncipe Felipe. Las actividades infantiles, por su parte, suman ya más de 100.000 asistencias.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha valorado las cifras récord y el desarrollo ayer de la Ofrenda de Flores. “El año pasado ya fue récord y fueron 112.000 oferentes, este año estamos hablando de 135.000”. Destaca que “gracias a todos los cambios en la operativa fue mucho más ágil y pudo finalizar unos minutos antes de la medianoche”. En concreto, a las 23.56 horas.

El manto de la Virgen, elaborado con siete millones de flores, estará instalado hasta el final de fiestas, siempre y cuando el tiempo lo permita.