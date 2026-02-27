La Oficina de Turismo de Huesca se traslada de forma temporal a la Oficina de Vivienda

La Oficina de Turismose traslada temporalmente a la Oficina de Vivienda mientras duren las obras de ampliación y modernización de su actual sede, que comenzarán en los próximos días. La ubicación provisional se encuentra en la misma plaza López Allué, a escasos metros de la oficina habitual, lo que no generará grandes perjuicios.

Las obras permitirán incorporar tres salas del museo y dotar a la nueva oficina de una experiencia inmersiva destinada a enriquecer la visita y mejorar la interpretación del patrimonio local. Uno de los grandes atractivos del nuevo espacio será la puesta en valor del mosaico romano hallado en este enclave y hasta ahora oculto al público. La reforma permitirá integrarlo en el recorrido interior y hacerlo visitable. El diseño interior estará inspirado en la marca turística de la ciudad, “Huesca es otra historia”, que actuará como hilo conductor en la concepción de los espacios, los materiales y los recursos expositivos. La reforma contempla, además, importantes mejoras en accesibilidad, entre ellas, la creación de un aseo adaptado para personas con movilidad reducida, cumpliendo con todas las exigencias normativas.

La intervención cuenta con un presupuesto cercano a los 142.000 euros y se enmarca en la estrategia de mejora continua de los servicios turísticos municipales y en los estándares de calidad perseguidos en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Huesca Puerta del Pirineo”, formalizado mediante convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Consistorio, y financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

Entre los elementos más destacados figuran un mostrador curvo con cinco puestos de atención (uno de ellos accesible), mobiliario interactivo para la promoción turística, áreas de descanso con bancos y jardineras, estanterías expositivas iluminadas, una pizarra infantil y soluciones innovadoras de aislamiento acústico y lumínico que mejorarán notablemente la experiencia de quienes accedan al espacio. Las obras tendrán una duración aproximada hasta mediados del mes de mayo.