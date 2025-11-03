"Le pese a quien le pese, las cifras del turismo en Huesca se han incrementado"

LEER MÁS En marcha el proyecto de reforma integral de la Oficina de Turismo de Huesca

La alcaldesa de Huesca Lorena Orduna insiste en que las cifras del turismo en Huesca se han incrementado. Según los datos del INE la capital oscense vuelve a repetir como la capital que menos turistas recibe de toda España, con 93.243 viajeros. Sin embargo, la alcaldesa en una entrevista hoy en Más de Uno Huesca se ha mostrado convencida del incremento del turismo en la capital oscense.

Según Orduna, no solamente se deben tener en cuenta los datos de ocupación de camas, ya que la ciudad sólo cuenta con 1.020 y esa es la máxima ocupación que habrá mientras no se construya ningún otro hotel. Precisa Orduna que se deben analizar también otras estadísticas como las reservas en restaurantes, los datos del comercio, de la Oficina Municipal de Turismo, la ocupación en establecimientos hoteleros de poblaciones cercanas o las reservas en viviendas de uso turístico. Teniendo en cuenta esos y otros factores como la organización de nuevos eventos en la ciudad, resulta evidente que el turismo en Huesca no ha dejado de crecer en los dos últimos años, ha señalado la primera edil.

Por otro lado, Orduna también se ha referido a la próxima puesta en marcha del centro de Salud Ramón y Cajal como una excelente noticia para la ciudad. Sobre la posibilidad de contar con nuevos centros de salud en la ciudad, tras la desaparición del Santo Grial, Orduna considera al igual que el consejero de Sanidad que todo dependerá del crecimiento de población en la capital oscense y de las necesidades que surjan.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado la unidad de la ciudad de Huesca en el tema del cercanías. La semana pasada se evidenció la importancia de este tema para la ciudad de Huesca, en la reunión del Colegio Imperial Santiago. "Por ello, vamos a cumplir con los objetivos fijados en ese encuentro. Hay que conocer qué datos, qué parámetros son los que han utilizado para descartar este servicio entre Huesca y Zaragoza", ha subrayado Orduna.

Orduna señala que sería "impensable que algo así ocurriera en Cataluña. De modo que por nuestra parte vamos a luchar hasta el final porque Huesca no merece ser tratada como ciudad y una provincia de segunda". Además, según los expertos que les han asesorado, la solución ni es tan difícil ni tan cara. Por eso el Ayuntamiento continuará avanzando, solicitarán informes que avalen las propuestas que han partido de la sociedad civil oscense. Una reivindicación en la que el Ayuntamiento cuenta con el apoyo de más de 40 entidades de la ciudad y la provincia así como del ayuntamiento de Zaragoza, de la Diputación Provincial de Huesca y del Gobierno de Aragón.