En marcha el proyecto de reforma integral de la Oficina de Turismo de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca impulsa la reforma integral de la Oficina de Turismo en la Plaza Luis López Allué. Una actuación enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Huesca Puerta del Pirineo”, formalizado mediante convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Consistorio, y financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGeneration.

La actual Oficina de Turismo, situada en la planta baja del edificio se ha quedado pequeña para dar respuesta a la creciente demanda de visitantes. Con esta actuación se ampliará notablemente el espacio, pasando de los 49 m² actuales a más de 218 m², lo que permitirá ofrecer un servicio de atención al público más amplio, moderno y accesible.

Uno de los grandes atractivos de la nueva Oficina de Turismo será la puesta en valor del mosaico romano hallado en este espacio, hasta ahora oculto al público. La reforma permitirá integrarlo en el recorrido interior y hacerlo visitable, de manera que se convertirá en un elemento patrimonial de primer orden y en un nuevo foco de interés para quienes se acerquen a conocer la ciudad. Este recurso contribuirá a reforzar el papel de la oficina no solo como punto de información, sino también como espacio expositivo y de interpretación cultural.

El diseño interior de la nueva oficina estará inspirado en la marca turística de la ciudad, “Huesca es otra historia”, que actuará como hilo conductor en la concepción de los espacios, los materiales y los recursos expositivos.

La reforma contempla no solo la ampliación de superficie, sino también la creación de un aseo adaptado para personas con movilidad reducida, cumpliendo con todas las exigencias normativas de accesibilidad. Asimismo, se modernizarán las instalaciones eléctricas, de fontanería, saneamiento y ventilación. El proyecto se ha dividido en dos fases principales, por un lado las obras previas con un coste de casi 16.000 €, que incluye demoliciones y adecuación del espacio, nueva instalación de saneamiento, construcción del aseo adaptado y actualización de instalaciones básicas. Y por otro la decoración y equipamiento, con un presupuesto de: 82.500 €, que abarca el diseño interior renovado con mostradores de atención al público, zonas de espera y descanso, mobiliario adaptado, estanterías interactivas, elementos expositivos y recursos decorativos vinculados a la marca ciudad.

Entre los elementos más destacados de la reforma se incluyen un mostrador curvo con cinco puestos de atención (uno de ellos accesible), mobiliario interactivo para la promoción turística, áreas de descanso con bancos y jardineras, estanterías expositivas iluminadas, una pizarra infantil y soluciones innovadoras de aislamiento acústico y lumínico que mejorarán la experiencia de visitantes y trabajadores.

La intervención cuenta con un presupuesto total de 141.000 €. Con esta inversión, la Oficina de Turismo de Huesca se convertirá en un espacio de referencia para quienes visiten la ciudad, ofreciendo mayor comodidad, accesibilidad y una imagen renovada acorde a los estándares de calidad que se persiguen en el marco del PSTD.