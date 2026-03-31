La nueva unidad de convivencia de la residencia Sagrada Familia en Huesca se pondrá en marcha tras la Semana Santa

Ya han concluido las obras de la nueva unidad de convivencia de la residencia Sagrada Familia. Se han destinado 355.000 euros a la rehabilitación un ala de la segunda planta de la residencia para construir una unidad de convivencia con capacidad para 11 personas que comenzará a funcionar tras la Semana Santa mientras que la segunda unidad en otra de las alas y con capacidad para otros 14 residentes se espera que esté lista a finales de este año.

Una transformación que cuenta con amplios espacios comunes y entornos más amables para los usuarios, indicaba Reyes Alvarez, directora de la residencia Sagrada Familia. En la actualidad esta residencia cuenta con 80 usuarios, ya que su capacidad total de 87 plazas se ha visto reducida mientras se desarrollaban las obras. Hoy tiene lugar una reunión con usuarios y familiares para programar el traslado de los nuevos residentes.

La consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, Carmen Susín, señalaba que las unidades de convivencia representan un cambio de modelo en la atención a las personas mayores. Crean pequeños grupos de residentes con espacios propios, personal estable y una organización que prioriza la autonomía y los proyectos de vida de cada persona. Susín también ha subrayado que la formación del personal en este modelo se está aplicando ya en toda la residencia.