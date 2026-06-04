Nueva oportunidad para disfrutar de los Paquitos dentro y fuera de Aragón

Un bocadillo de filete de pierna de Ternasco de Aragón a la brasa con pimiento verde, patatas panaderas, ajo, laurel, mahonesa casera de ajos asados y romero como proponen en Parrilla Nardone de Luesia o un bocadillo también de Ternasco de Aragón con paté de boletus trufado, Jamón de Teruel, queso Radiquero Río Vero y alioli de borraja del gastrobar Wences 14 de Zaragoza. Son dos de las propuestas clásica e innovadora que se pueden encontrar en la octava edición de la Ruta del Paquito organizada por el Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón.

Hasta finales del mes de junio se puede participar de en esta ruta que en su nueva edición cuenta con 74 los bocadillos participantes en 22 localidades de las tres provincias aragonesas. Una oferta que se ha incrementado respecto al año pasado en casi un 18% y en la que las propuestas son de lo más variadas, de lo más tradicional a lo más innovador. El gerente del Consejo Regulador, Patricio Pérez, explica que la ruta “comenzó como parte de una estrategia que puso en marcha la la Interprofesional del Ovino y Caprino y mostrar los beneficios de la carne del cordero, aunque llevábamos mucho tiempo apostando por el formato de bocadillo”.

El potenciar el Paquito también ha supuesto, como indica Pérez, “poner en valor no sólo el producto, la carne de cordero, sino también de los productores que salen con el ganado al campo todos los días y el papel de los hosteleros que confían y apuestan por este producto”.

14 propuestas llegan de 7 localidades de la provincia de Huesca, aunque sólo compiten 13. En la provincia de Teruel, se podrán probar hasta 15 Paquitos en 9 municipios y en la provincia de Zaragoza se pueden degustar 45 bocadillos en 6 localidades, aunque sólo 43 entran en competición. De hecho, los Paquitos que entran en la Ruta, pero no compiten en esta edición son las propuestas de La Antilla Centro y El Templo, de Zaragoza, el bar Gabi de Biescas, y La Cantina de Rocco de Dinópolis en Teruel. Todos los participantes se pueden consultar en la página web de IGP Ternasco de Aragón.

Pero el Paquito no sólo se puede degustar en Aragón, se puede encontrar en 13 provincias españolas. De hecho, “uno de los objetivos de la creación del Paquito, tal y como estaba instaurado el Pepito de Ternera, era darlos a conocer de una forma informal y accesible a todo tipo de público”, asegura Pérez. Hasta 300 propuestas de provincias como Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Lleida, Madrid, Navarra, Toledo y Valencia.