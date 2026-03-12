Medidas disciplinarias y pedagogía para evitar las agresiones en el fútbol aragonés

El pasado fin de semana no fue un buen fin de semana si hablamos del deporte base y de la actitud, no deportiva de los protagonistas de estos encuentros. Una familia denunció insultos xenófobos y racistas a su hijo de 12 años, jugador del Balsas Picarral, de otro jugador del Utebo, equipo contrincante. Y en el encuentro entre el Atlético Cariñena y el Montecarlo, la árbitro suspendió el partido tras recibir insultos machistas y el grupo colegial tuvo que pedir la asistencia de la Guardia Civil para poder salir del campo de forma segura. El club de Cariñena va a identificar a los aficionados que realizaron los insultos y les retirarán el carnet de abonado.

Desde la Real Federación Aragonesa de Fútbol emitieron un comunicado de condena ante estas conductas que poco tienen que ver con el espíritu deportivo. Manuel Torralba, presidente de la Federación, explica que cada semana se juegan en torno a 1.400 partidos de fútbol, fútbol sala o fútbol 7 y prácticamente se desarrollan sin incidentes. “Este fin de semana ha sido excepcional con cinco ejemplos de violencia verbal o física. No es lo habitual”, asegura el presidente

Actitudes como esta se pueden evitar “poniendo todos de nuestra parte”, afirma Torralba quien recuerda cómo después de la pandemia sí que se registró un pico de malas actuaciones en los terrenos de juego y desde la Federación, en colaboración con los clubes, se tomaron medidas. Concretamente se llevaron a cabo dos actuaciones: incrementar las consecuencias disciplinarias de este tipo de conductas y llevar a cabo actuaciones pedagógicas.

Esas labores pedagógicas se continúan desarrollando a través de reuniones con los padres y con los clubes “para que se pudiera poner en valor tanto la labor y el esfuerzo que realizan los árbitros para sacar adelante los partidos como la conducta que debe tener el público en estos encuentros”, incide el presidente.

El presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol explica que las medidas que puede llevar a cabo un directivo de un club son muy limitadas, pero también es eficaz el cómo reaccionen los adultos asistentes al campo ante los insultos y vejaciones que unas determinadas personas lleven a cabo. “Si se aísla del grupo a quien se comporta de forma inadecuada y se le hace ver que con esa actitud perjudica a los menores, a los jugadores y a la competición, puede que se eviten todas estas situaciones”, añade Torralba.