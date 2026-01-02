Medalla al Mérito Deportivo a Jorge García Dihinx y Natalia Román

El ejecutivo autonómico ha aprobado en un Consejo de Gobierno Extraordinario y telemático, la concesión a título póstumo de la Medalla al Mérito deportivo a Jorge García-Dinx y a Natalia Román, aragoneses fallecidos el lunes 29 de diciembre en el alud que tuvo lugar en el pico Tablato, en el término de Panticosa.

El ejecutivo quiere reconocer la labor divulgativa de ambos, su amor por la naturaleza o la práctica segura del deporte, promoviendo además hábitos saludables en el entorno natural. Así lo ha indicaba la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. "Esta medalla al mérito deportivo es sobre todo un abrazo institucional a sus familias, a sus amigos y a toda la comunidad deportiva aragonesa. Es la manera que tiene Aragón de decirles que su legado permanece, que su ejemplo no se pierde y que su nombre quedará unido para siempre a los valores más nobles del deporte", ha indicado la vicepresidenta.

El presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, anunció el día de Año Nuevo en su cuenta de la red X, que iba a entregar a los dos montañeros este reconocimiento a título póstumo y lo hizo destacando “su amor por la montaña y el deporte, junto a su capacidad divulgativa, les convirtió en grandes comunicadores de valores esenciales como la salud, la actividad física y el medio ambiente, además de grandes embajadores de nuestro patrimonio natural. Esa labor, junto a todo el cariño y la admiración que despiertan, merece un sentido reconocimiento institucional”.